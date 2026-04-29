Política

Jefe del Gobierno de Vietnam felicita a selección sub-17 por el título del Sudeste Asiático 2026

El primer ministro Le Minh Hung felicita a la selección sub-17 de Vietnam tras ganar el Campeonato del Sudeste Asiático 2026 en Indonesia con un invicto y 19 goles.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reúne y felicita a la selección de fútbol sub-17 (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reúne y felicita a la selección de fútbol sub-17 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reunió y felicitó a la selección de fútbol sub-17 tras conquistar el Campeonato del Sudeste Asiático sub-17 de 2026, celebrado en Indonesia.

El premier congratuló el destacado logro del equipo, destacando que el título se consiguió tras un recorrido invicto con 4 victorias y 1 empate, anotando 19 goles. Señaló que este resultado refleja la valentía, la voluntad y la aspiración de superación, y confirma que el fútbol juvenil vietnamita ya sabe controlar el juego y lograr victorias convincentes.

Subrayó que este éxito es fruto del largo proceso de acumulación y entrenamiento de generaciones de jugadores y entrenadores, así como del apoyo de las familias, la afición nacional y las autoridades competentes, especialmente del sector de Cultura, Deportes y Turismo en la formación de jóvenes talentos.

El jefe del Gobierno recalcó que esta victoria no solo tiene un significado deportivo, sino que también transmite un mensaje sobre el pueblo vietnamita en su nueva etapa de desarrollo: resiliente, seguro, disciplinado, unido y con aspiraciones de ascenso. Expresó su confianza en que el equipo continuará esforzándose y alcanzará logros mayores.

Pidió al cuerpo técnico y a los jugadores mantener una preparación rigurosa, fortalecer el espíritu competitivo justo y honesto, y mantener la máxima determinación. Asimismo, instó a la Federación de Fútbol de Vietnam y a las instituciones pertinentes a continuar innovando la formación de jóvenes talentos de manera profesional, moderna y con cooperación internacional.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reúne y felicita a la selección de fútbol sub-17 (Fuente: VNA)

En la cita, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y las autoridades locales fueron llamados a perfeccionar mecanismos de inversión en infraestructura, aplicación de ciencia y tecnología y medicina deportiva, así como a desarrollar una estrategia integral para un deporte moderno, profesional y con identidad nacional.

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Un representantes de la selección masculina sub-17 de fútbol de Vietnam entrega un balón al primer ministro Le Minh Hung. Foto: VNA.

En esta ocasión, el Primer Ministro entregó una distinción al equipo.

Por su parte, el entrenador jefe de la selección de fútbol sub-17, Cristiano Roland, expresó su honor y agradecimiento por la atención de los dirigentes del Partido, el Estado y los aficionados, y aseguró que el equipo continuará preparándose con máxima concentración para el Campeonato Sub-17 de Asia 2026, con el objetivo de lograr mejores resultados a nivel continental./.

VNA
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