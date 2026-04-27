Selección sub-17 de Vietnam regresa al país tras conquistar Campeonato regional

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Hanoi (VNA) – La selección de fútbol sub-17 de Vietnam regresó al país entre el cálido recibimiento de los aficionados, tras conquistar de manera destacada el Campeonato de Fútbol Sub-17 de la ASEAN 2026.

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Este título es considerado un merecido reconocimiento al esfuerzo persistente del equipo dirigido por el entrenador Cristiano Roland y refleja el notable progreso del fútbol juvenil vietnamita.

En el aeropuerto, el secretario general de la Federación de Fútbol de Vietnam (VFF), Nguyen Van Phu, felicitó al equipo y destacó el espíritu de lucha, la disciplina y la determinación de los jugadores durante el torneo. Subrayó que este logro a nivel regional forma parte de una estrategia a largo plazo para el desarrollo del fútbol base, con el objetivo de formar una nueva generación para la selección nacional, e instó a los jugadores a continuar esforzándose y afrontar desafíos de mayor nivel.

Por su parte, el entrenador Cristiano Roland agradeció el apoyo de la VFF durante todo el proceso de preparación y competición. Señaló que el título obtenido constituye un importante impulso para el equipo, que ahora centra su atención en el Campeonato Sub-17 de Asia 2026.

La selección de fútbol sub-17 de Vietnam regresó al país entre el cálido recibimiento de los aficionados, tras conquistar de manera destacada el Campeonato de Fútbol Sub-17 de la ASEAN 2026 (Fuente: VNA)

La selección sub-17 de Vietnam mantiene una racha destacada de 16 partidos invictos, con 12 victorias y 4 empates, anotando 59 goles y recibiendo solo 4, lo que evidencia un equilibrio entre ataque y defensa, clave para la competencia continental.

Tras su regreso, el equipo se trasladó al Centro de Entrenamiento de Fútbol Juvenil de Vietnam para continuar su preparación, en un periodo de tiempo limitado que exige máxima concentración.

Según el calendario, el Campeonato Sub-17 de Asia 2026 se celebrará en Arabia Saudita del 5 al 23 de mayo, con la participación de 16 selecciones. Los ocho equipos que alcancen los cuartos de final, junto con el país anfitrión, obtendrán plazas para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

En la fase de grupos, Vietnam integra el Grupo C junto a Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, considerado un grupo de alta dificultad. La delegación viajará a Arabia Saudita en la madrugada del 1 de mayo./.

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