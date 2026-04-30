Cultura-Deporte

Festival de Verano de Sa Pa promueve turismo de la provincia de Lao Cai

El Festival de Verano Sa Pa 2026 impulsa el turismo con actividades culturales, atrayendo visitantes y promoviendo la imagen del destino vietnamita.

Una actuación artística en la inauguración (Foto: VNA)
Una actuación artística en la inauguración (Foto: VNA)

Lao Cai, Vietnam (VNA) – El Festival de Verano de Sa Pa 2026 se inauguró en la noche del 29 de abril en el centro del área turística nacional de Sa Pa, en la provincia vietnamita de Lao Cai, contribuyendo a los esfuerzos locales para estimular la demanda de viajes y promover el turismo.

En su discurso durante la ceremonia de apertura, el vicepresidente del Comité Popular del barrio de Sa Pa, Nguyen Phuoc Toan, destacó que el festival constituye un punto clave dentro de la serie de actividades culturales y turísticas de la localidad. El evento presenta una amplia gama de actividades distintivas, entre ellas el festival de rosas de Fansipan, el festival del brocado de Sa Pa y el día de la cultura y el turismo de la comuna de Ban Ho.

Estas actividades no solo ofrecen experiencias inmersivas, sino que también ayudan a honrar los valores culturales, los paisajes y la gente de Sa Pa, señaló el funcionario local.

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Las representaciones de arte folclórico y las danzas con khen (flauta de pan) en la plaza central de Sa Pa atraen a grandes multitudes de visitantes. (Foto: VNA)

Uno de los momentos destacados de la noche inaugural fue un programa musical cuidadosamente producido que combinó elementos tradicionales con actuaciones contemporáneas, ofreciendo una muestra impactante y contribuyendo a difundir la imagen de una Sa Pa culturalmente rica tanto entre visitantes nacionales como internacionales.

En los últimos años, Sa Pa ha seguido ganando reconocimiento internacional, con varios galardones notables. Ha sido nombrado por Agoda como uno de los destinos de más rápido crecimiento en Asia y clasificado entre las 53 ciudades pequeñas más bellas del mundo. En particular, Sun World Fansipan Legend ha recibido en repetidas ocasiones el título de “Mejor Atracción Turística Cultural del Mundo” en los Premios Mundiales del Viaje.

Solo en el primer trimestre de 2026, el destino recibió alrededor de 2 millones de visitantes, lo que representa un aumento interanual de más del 15%.

Con la visión de desarrollar el área turística nacional de Sa Pa en un destino de resort reconocido internacionalmente, las autoridades locales planean impulsar medidas integrales para mejorar la infraestructura, elevar la calidad de los servicios, preservar y promover los valores culturales y proteger el medio ambiente. La provincia de Lao Cai aspira a recibir más de 12 millones de llegadas de turistas para 2030./.

VNA
#Sa Pa #Lao Cai #Festival de Verano
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