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Vietnam se enfoca en la formación de talentos en artes tradicionales

La Resolución 80 sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, emitida por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 7 de enero de 2026, subraya la necesidad de establecer mecanismos especiales para identificar, formar, nutrir, aprovechar y promover talentos en el ámbito cultural y artístico, especialmente en las disciplinas tradicionales.

El Comité Popular de la provincia de Dien Bien organizó un programa artístico especial para celebrar el 50 aniversario de la Liberación del Sur de Vietnam y la Reunificación nacional; el 71 aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu; y el 135 aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh. Foto: VNA
El Comité Popular de la provincia de Dien Bien organizó un programa artístico especial para celebrar el 50 aniversario de la Liberación del Sur de Vietnam y la Reunificación nacional; el 71 aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu; y el 135 aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- La Resolución 80 sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, emitida por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 7 de enero de 2026, subraya la necesidad de establecer mecanismos especiales para identificar, formar, nutrir, aprovechar y promover talentos en el ámbito cultural y artístico, especialmente en las disciplinas tradicionales.

Los artistas consideran esta medida como un soplo de aire fresco, capaz de contribuir a revertir la situación de muchas artes tradicionales que enfrentan el riesgo de desaparecer ante la ola de tecnología y entretenimiento moderno.

El arte tradicional constituye un valioso patrimonio nacional, que incluye una amplia variedad de formas como “tuong” (ópera clásica), “cheo” (arte teatral), “cai luong” (teatro reformado), teatro de marionetas; “ca tru” (canto ceremonial), “quan ho” (dúo de amor), cantos tradicionales “xoan”, “xam”, “bai choi”; así como danzas folclóricas y cortesanas.

Este sistema de patrimonios culturales no solo refleja profundamente la identidad nacional y los valores culturales antiguos, sino que también representa un recurso clave para el desarrollo de la industria cultural y el turismo.

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El 31 de agosto de 2025, en la plaza 16/3 (barrio Kon Tum, provincia de Quang Ngai), se celebró un programa artístico para conmemorar el 80.º aniversario del Día Nacional. Foto: VNA

En los últimos años, numerosos proyectos artísticos, musicales y de moda inspirados en materiales populares han logrado un notable impacto, demostrando que el arte tradicional sigue siendo una fuente de creatividad y un medio para promover la imagen de Vietnam en el mundo.

Los cantos como “See tinh” de Hoang Thuy Linh, “Bac Bling” de Hoa Minzy, “Phu Dong Thien Vuong” de Duc Phuc gozan de gran popularidad y amplia influencia en los mercados musicales nacionales e internacionales.

No obstante, muchas formas de arte tradicional aún están en desventaja frente a otras modalidades de entretenimiento.

La formación, la capacitación y las políticas de incentivos para talentos presentan vacíos significativos. No pocos artistas y maestros han abandonado sus carreras por dificultades económicas, poniendo en riesgo la supervivencia de ciertas disciplinas.

Por ello, se espera que la Resolución 80, con sus orientaciones innovadoras, impulse la revitalización del arte tradicional. En la actualidad, este sector requiere con urgencia el respaldo del Estado mediante mecanismos especiales.

En consecuencia, los talentos en artes tradicionales deben contar con condiciones favorables para su formación y empleo; tras la graduación, disponer de un trabajo estable; y recibir salarios y prestaciones que aseguren su sustento, permitiendo a los artistas dedicarse con confianza a su oficio, contribuir y crear.

Con una visión que identifica y aprovecha eficazmente los recursos culturales, centrada en el patrimonio cultural, la Resolución 80 se considera una directriz clave para reafirmar la posición del arte tradicional./.

VNA
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Resolución 80

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