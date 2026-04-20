Parlamento debate mecanismos para “revitalizar” la cultura vietnamita

Hanoi (VNA)- Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam destacaron hoy la necesidad de aprobar la resolución lo antes posible para institucionalizar la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político, con el fin de generar un impulso para la revitalización de la cultura nacional.



En el marco del primer período de sesiones de la XVI legislatura, discutieron en grupo la mencionada resolución, la cual se espera que abra un mecanismo de incentivos que atraiga recursos de inversión en el sector cultural, fomentando que la industria cultural aporte un 7% al Producto Interno Bruto (PIB) en 2030 y un 9% en 2045, posicionando a Vietnam entre los tres primeros países de la ASEAN y entre los 30 primeros a nivel mundial en el Índice de Poder Blando.



Muchos diputados coincidieron en la propuesta de declarar el 24 de noviembre como el Día de la Cultura Vietnamita, un día festivo en el que los ciudadanos recibirían su salario completo; además, se alentaría a los jóvenes a participar en actividades culturales. Algunos sugirieron organizar festivales culturales en las comunidades, recreando espacios de gastronomía tradicional para aumentar el significado de esta fecha.



En relación con los mecanismos para atraer inversiones para el desarrollo cultural, Vo Ngoc Thanh Truc, diputada de Ciudad Ho Chi Minh, expresó su preocupación por los altos incentivos fiscales para los videojuegos en línea.



Según ella, la línea entre la industria cultural y los efectos sociales negativos es difusa, ya que algunos videojuegos contienen elementos de juego de azar, violencia y adicción.



Por lo tanto, propuso que los incentivos fiscales no se otorgaran de forma generalizada, sino solo a proyectos educativos que promuevan la historia y las tradiciones nacionales, y que se implementaran herramientas para controlar el tiempo de juego de los niños.



Respecto al IVA del 5% sobre actividades de artes escénicas y exposiciones, la diputada consideró que no debería aplicarse de manera uniforme a todos los tipos de arte. El arte de entretenimiento comercial puede sostenerse por sí mismo, mientras que las artes tradicionales atraviesan muchas dificultades, observó.



Sugirió que se mantuviera el 5% para las artes comerciales, pero que el arte tradicional y las exposiciones de patrimonio cultural deberían tener una tasa de IVA del 0% o estar exentos de impuestos durante los primeros 3-5 años de prueba para apoyar la recuperación de los valores culturales en riesgo de desaparecer.

Truong Minh Huy Vu, de Ciudad Ho Chi Minh, indicó que la cultura no solo es un sector para gastar dinero, sino que también puede generar ingresos significativos a través de la industria cultural. Sin embargo, el borrador de la resolución solo menciona la movilización de recursos y no aclara las políticas para los inversionistas estratégicos en este campo.



Sugirió que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam construya un marco de datos sectoriales para integrar los datos culturales.



En cuanto a la propuesta de crear un Fondo de Cultura y Artes basado en un modelo de asociación público-privada y un fondo de inversión de riesgo, el diputado consideró que esto sería un avance, pero subrayó la necesidad de esclarecer la capacidad de recibir inversión extranjera, especialmente de países con fortalezas en la industria del entretenimiento, como Corea del Sur.



La diputada Nguyen Thi Viet Nga, de Hai Phong, apoyó la creación del Fondo, pero advirtió que debe haber un mecanismo de selección de proyectos transparente, con rendición de cuentas clara y asegurando disciplina en las inversiones para evitar una dispersión de recursos y prácticas de reparto equitativo.



El Estado no debe asumir todo el riesgo, sino que debe haber un mecanismo de inversión compartida con el sector privado para movilizar los recursos sociales y aprovechar la experiencia del mercado, indicó.



Según la diputada Nguyen Thi Yen Nhi, de Vinh Long, la normativa sobre el desarrollo de la industria cultural y el mercado cultural es un avance importante.



Consideró la necesidad de construir un ecosistema saludable y transparente, proteger eficazmente los derechos de propiedad intelectual para fomentar la creatividad, y apoyar a las empresas culturales para que construyan marcas con proyección internacional.



Además, dijo, debe haber un mecanismo de control adecuado para integrar nuevos valores sin perder la identidad nacional y evitar la comercialización excesiva./.

VNA