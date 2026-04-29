Vietnam refuerza apoyo social a trabajadores en An Giang

An Giang, Vietnam (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó y entregó hoy obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales, así como a trabajadores y obreros en circunstancias difíciles en la provincia sureña de An Giang.



La actividad se realizó en ocasión del 51.º aniversario del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo).



Al intervenir en el acto de entrega, Tran Thanh Man informó que, a pesar de los complejos acontecimientos en el mundo y en la región, el país logra avances notables en los ámbitos socioeconómicos, garantiza la defensa y la seguridad nacionales y ha consolidado su sistema político.



El titular legislativo elogió el papel de la provincia de An Giang, mayor proveedor de arroz del Delta del Mekong, que contribuye a mejorar el volumen de exportación de grano del país (más de 7 millones de toneladas).



El Partido, el Gobierno y la Asamblea Nacional han tomado muchas decisiones, como la exención o la reducción de las tasas de matrícula para la educación preescolar, primaria, secundaria y preuniversitaria a partir del curso escolar 2025-2026; y la construcción de casas de solidaridad en localidades, especialmente en aquellas afectadas por las inundaciones el año pasado, reiteró.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)





También destacó que An Giang se ha ocupado de las familias beneficiarias de políticas preferenciales, los hogares de personas con méritos revolucionarios y pobres y ha implementado eficazmente políticas de bienestar social para los trabajadores y obreros y el modelo del gobierno local de dos niveles.



Tras reconocer y elogiar los logros del Comité del Partido, el Gobierno y el pueblo de An Giang en 2025 y especialmente en el primer trimestre de 2026, instó a la provincia a implementar resueltamente la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y el plan quinquenal de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030.



El avance de la provincia de An Giang contribuirá al desarrollo de todo el país, apuntó.



Al valorar positivamente los preparativos para la Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 en la localidad, el dirigente hizo hincapié en la importancia de continuar preparando las condiciones y la infraestructura necesarias para organizar este evento de nivel internacional, como contribución a realzar el prestigio y la posición de Vietnam, en general, y de la provincia de An Giang, en particular.



Por otro lado, recomendó a la provincia prestar atención a la realización del Programa Nacional de Objetivos para la construcción de nuevas áreas rurales, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo socioeconómico en áreas montañosas y de minorías étnicas en el período 2026-2035, con el fin de desarrollar una agricultura sostenible; así como promover programas de educación y formación, especialmente la capacitación de recursos humanos de alta calidad; y considerar la educación y la capacitación, la ciencia y la tecnología como prioridades nacionales para la reducción sostenible de la pobreza.



En lo que respecta al cuidado de la salud pública, urgió a la provincia a esforzare por garantizar que las personas reciban un chequeo médico al menos una vez al año, según lo dispuesto por el secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam.



Dadas sus características geográficas como región fronteriza con litoral, An Giang necesita intensificar su lucha contra la delincuencia transfronteriza, los delitos tecnológicos y el narcotráfico, exigió.



Asimismo, es necesario impulsar los programas de construcción de viviendas para trabajadores y la formación profesional, con el fin de garantizarles una producción estable y un sustento digno, señaló.



También pidió a An Giang prestar una atención más regular y continua a las familias beneficiadas por políticas preferenciales, las personas con méritos revolucionarios, las Madres Heroicas Vietnamitas, los Héroes de las Fuerzas Armadas y del Trabajo, hogares de soldados y mártires./.