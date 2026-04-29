Máximo dirigente de Vietnam refuerza plan económico para Quang Tri con enfoque en el eje este-oeste

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Quang Tri, Vietnam (VNA) – Con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación nacional (30 de abril), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, efectuó hoy una visita de trabajo a la provincia de Quang Tri, en el centro de Vietnam.

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En la reunión con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Quang Tri, To Lam elogió efusivamente los esfuerzos de las autoridades locales, y reconoció la contribución de las fuerzas armadas, el sector empresarial y los residentes durante el último período.

Tras apreciar los resultados altamente encomiables alcanzados, el líder destacó algunas limitaciones, entre ellas una base económica aún frágil y la falta de motores de crecimiento. Asimismo, señaló la insuficiencia de infraestructura y el escaso potencial de desarrollo, así como las deficiencias en el funcionamiento del gobierno local en ambos niveles, la reforma administrativa y la transformación digital.

El dirigente instó a la provincia a redefinir su espacio de desarrollo en torno a la estrategia de "expansión hacia el este, irradiación hacia el oeste".

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De acuerdo con To Lam, "Expansión hacia el este" significa convertir el mar en el eje principal del desarrollo económico y la dirección central de la expansión. Esto implica integrar los métodos de transporte y logística para "irradiar hacia el oeste", extendiendo las funciones de la economía marítima hacia el oeste y abarcando otras regiones y territorios.

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En consecuencia, el eje este-oeste se convierte en el eje para reorganizar el espacio productivo, la logística, las áreas urbanas, los vínculos regionales y las conexiones estratégicas con Laos, Tailandia, Myanmar y la subregión del Mekong.

El mandatario también sugirió impulsar el desarrollo de sectores de alto potencial, a saber, la economía marítima, la energía, el turismo, la agricultura de alta tecnología y la manufactura.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Para alcanzar la meta de crecimiento del 10,6% para 2026, exigió escenarios de gestión detallados por mes, trimestre, sector, proyecto y territorio, con una clara identificación de los recursos, los obstáculos y las responsabilidades. La inversión pública debe desempeñar un papel protagónico, centrándose en la infraestructura estratégica.

Quang Tri también debe acelerar el desarrollo de la infraestructura digital a nivel local, mejorar las competencias digitales y crear bases de datos compartidas sobre tierras, empresas, inversiones, planificación, bienes públicos y procedimientos administrativos para simplificar, transparentar y reducir los costos para ciudadanos y empresas.

El dirigente hizo un llamado a fortalecer las políticas en cultura, educación, salud y seguridad social, particularmente en las zonas fronterizas y entre las minorías étnicas.

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Subrayó la necesidad de cumplir con los plazos de construcción y mantener la calidad de los internados en las zonas fronterizas, reorganizar los centros de salud comunitarios y fortalecer los programas de reconocimiento para las personas y poblaciones afectadas por la guerra que lo merecen.

Finalmente, enfatizó que la provincia debe combinar el desarrollo económico con el fortalecimiento de la defensa y la seguridad; combatir eficazmente el tráfico, la delincuencia y las actividades ilegales; y mejorar la cooperación con las localidades de Laos y los socios internacionales para transformar las zonas fronterizas en espacios dinámicos para el intercambio económico, cultural y ambiental./.

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