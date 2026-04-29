Política

Máximo dirigente de Vietnam refuerza plan económico para Quang Tri con enfoque en el eje este-oeste

El presidente de Vietnam, To Lam, visita Quang Tri y propone una estrategia de desarrollo este-oeste centrada en economía marítima, infraestructura y transformación digital.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) – Con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación nacional (30 de abril), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, efectuó hoy una visita de trabajo a la provincia de Quang Tri, en el centro de Vietnam.

En la reunión con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Quang Tri, To Lam elogió efusivamente los esfuerzos de las autoridades locales, y reconoció la contribución de las fuerzas armadas, el sector empresarial y los residentes durante el último período.

Tras apreciar los resultados altamente encomiables alcanzados, el líder destacó algunas limitaciones, entre ellas una base económica aún frágil y la falta de motores de crecimiento. Asimismo, señaló la insuficiencia de infraestructura y el escaso potencial de desarrollo, así como las deficiencias en el funcionamiento del gobierno local en ambos niveles, la reforma administrativa y la transformación digital.

El dirigente instó a la provincia a redefinir su espacio de desarrollo en torno a la estrategia de "expansión hacia el este, irradiación hacia el oeste".

De acuerdo con To Lam, "Expansión hacia el este" significa convertir el mar en el eje principal del desarrollo económico y la dirección central de la expansión. Esto implica integrar los métodos de transporte y logística para "irradiar hacia el oeste", extendiendo las funciones de la economía marítima hacia el oeste y abarcando otras regiones y territorios.

En consecuencia, el eje este-oeste se convierte en el eje para reorganizar el espacio productivo, la logística, las áreas urbanas, los vínculos regionales y las conexiones estratégicas con Laos, Tailandia, Myanmar y la subregión del Mekong.

El mandatario también sugirió impulsar el desarrollo de sectores de alto potencial, a saber, la economía marítima, la energía, el turismo, la agricultura de alta tecnología y la manufactura.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Para alcanzar la meta de crecimiento del 10,6% para 2026, exigió escenarios de gestión detallados por mes, trimestre, sector, proyecto y territorio, con una clara identificación de los recursos, los obstáculos y las responsabilidades. La inversión pública debe desempeñar un papel protagónico, centrándose en la infraestructura estratégica.

Quang Tri también debe acelerar el desarrollo de la infraestructura digital a nivel local, mejorar las competencias digitales y crear bases de datos compartidas sobre tierras, empresas, inversiones, planificación, bienes públicos y procedimientos administrativos para simplificar, transparentar y reducir los costos para ciudadanos y empresas.

El dirigente hizo un llamado a fortalecer las políticas en cultura, educación, salud y seguridad social, particularmente en las zonas fronterizas y entre las minorías étnicas.

Subrayó la necesidad de cumplir con los plazos de construcción y mantener la calidad de los internados en las zonas fronterizas, reorganizar los centros de salud comunitarios y fortalecer los programas de reconocimiento para las personas y poblaciones afectadas por la guerra que lo merecen.

Finalmente, enfatizó que la provincia debe combinar el desarrollo económico con el fortalecimiento de la defensa y la seguridad; combatir eficazmente el tráfico, la delincuencia y las actividades ilegales; y mejorar la cooperación con las localidades de Laos y los socios internacionales para transformar las zonas fronterizas en espacios dinámicos para el intercambio económico, cultural y ambiental./.

VNA
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