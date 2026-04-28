Política

Hanoi acogerá el XI Congreso Nacional del FPV del 11 al 13 de mayo.

El XI Congreso Nacional del Comité Central de la Frente de la Patria de Vietnam (FPV), correspondiente al período 2026-2031, se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo de 2026 en Hanoi, según se informó hoy.

El X Congreso Nacional del Comité Central de la Frente de la Patria de Vietnam (Foto: VNA)
El X Congreso Nacional del Comité Central de la Frente de la Patria de Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El XI Congreso Nacional del Comité Central de la Frente de la Patria de Vietnam (FPV), correspondiente al período 2026-2031, se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo de 2026 en Hanoi, según se informó hoy.

Se trata de un evento político - social de gran relevancia que refleja la fortaleza de la unidad nacional en la nueva era. En especial, se celebrará inmediatamente después del éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.

El Congreso también marcará el inicio del mandato del nuevo aparato administrativo, donde las organizaciones políticas y sociales y las asociaciones de masas estarán bajo la supervisión del FPV.

Se espera que el Congreso cuente con la participación de más de 1.300 delegados, incluidos 1.138 delegados oficiales y aproximadamente 200 invitados. El tema del Congreso será “Unidad - Democracia - Innovación - Creatividad - Desarrollo”.

El título del Informe Político será “Fortalecer el papel central del FPV en el fomento de la democracia, el patriotismo, la unidad nacional y la construcción de un país rico, próspero, civilizado y feliz”.

Se prevé que el Comité Central del FPV del XI mandato esté compuesto por 405 miembros; el Presídium contará con 72 personas; la Junta Permanente constará de 12 miembros; y habrá 8 vicepresidentes.

Para el 31 de octubre de 2025, el 100% de las unidades a nivel de comuna ya habían completado su reuniones pre-Congreso Nacional. En cuanto a la estructura combinada, el porcentaje de mujeres es del 30,75%; el de personas no afiliadas al Partido, el 23,37%; el de personas pertenecientes a minorías étnicas, el 24,85%; y el de personas con religión, el 9,01%.

A nivel provincial, hasta el 17 de diciembre de 2025, las 34 provincias y ciudades habían celebrado sus congresos. La composición resultante muestra un 29,71% de mujeres, un 14,02% de personas no afiliadas al Partido, un 21,58% de representantes de minorías étnicas y un 8,5% de personas practicantes de alguna religión./.

VNA
#Frente de la Patria de Vietnam #XI Congreso Nacional
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Líderes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Líderes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Una delegación del Comité Central del Partido, el Presidente, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam rindieron hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, con motivo del 51 aniversario del Día de Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).