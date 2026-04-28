Hanoi acogerá el XI Congreso Nacional del FPV del 11 al 13 de mayo.

Hanoi (VNA)- El XI Congreso Nacional del Comité Central de la Frente de la Patria de Vietnam (FPV), correspondiente al período 2026-2031, se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo de 2026 en Hanoi, según se informó hoy.



Se trata de un evento político - social de gran relevancia que refleja la fortaleza de la unidad nacional en la nueva era. En especial, se celebrará inmediatamente después del éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.



El Congreso también marcará el inicio del mandato del nuevo aparato administrativo, donde las organizaciones políticas y sociales y las asociaciones de masas estarán bajo la supervisión del FPV.



Se espera que el Congreso cuente con la participación de más de 1.300 delegados, incluidos 1.138 delegados oficiales y aproximadamente 200 invitados. El tema del Congreso será “Unidad - Democracia - Innovación - Creatividad - Desarrollo”.



El título del Informe Político será “Fortalecer el papel central del FPV en el fomento de la democracia, el patriotismo, la unidad nacional y la construcción de un país rico, próspero, civilizado y feliz”.



Se prevé que el Comité Central del FPV del XI mandato esté compuesto por 405 miembros; el Presídium contará con 72 personas; la Junta Permanente constará de 12 miembros; y habrá 8 vicepresidentes.



Para el 31 de octubre de 2025, el 100% de las unidades a nivel de comuna ya habían completado su reuniones pre-Congreso Nacional. En cuanto a la estructura combinada, el porcentaje de mujeres es del 30,75%; el de personas no afiliadas al Partido, el 23,37%; el de personas pertenecientes a minorías étnicas, el 24,85%; y el de personas con religión, el 9,01%.



A nivel provincial, hasta el 17 de diciembre de 2025, las 34 provincias y ciudades habían celebrado sus congresos. La composición resultante muestra un 29,71% de mujeres, un 14,02% de personas no afiliadas al Partido, un 21,58% de representantes de minorías étnicas y un 8,5% de personas practicantes de alguna religión./.

VNA