Sociedad

Frente de la Patria de Vietnam convoca apoyo para Mes Humanitario 2026

La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, emitió hoy una carta convocando a agencias, organizaciones, empresas y donantes, tanto en el país como en el extranjero, a unirse en apoyo al Mes Humanitario 2026.

La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai. (Foto: VNA)
La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, emitió hoy una carta convocando a agencias, organizaciones, empresas y donantes, tanto en el país como en el extranjero, a unirse en apoyo al Mes Humanitario 2026.

Esta iniciativa, que se celebra anualmente en mayo, adquiere una relevancia especial este año al coincidir con el 80.º aniversario de la fundación de la Cruz Roja de Vietnam, consolidándose como un período de máxima acción comunitaria para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad y promover los valores de solidaridad nacional.

En su misiva, la dirigente del FPV destacó la tradición de gran unidad y el espíritu de ayuda mutua del pueblo vietnamita, que siempre ha respondido con prontitud ante las dificultades de sus compatriotas y amigos internacionales.

El Mes Humanitario 2026 se centrará en dos pilares fundamentales: la creación de medios de vida y bienestar sostenible dentro del país, mediante el apoyo de capital, herramientas de producción y la construcción de obras humanitarias resilientes, y la reafirmación de la responsabilidad humanitaria internacional, brindando asistencia a naciones afectadas por desastres naturales y epidemias, especialmente a los pueblos con relaciones de amistad tradicional.

Las contribuciones serán canalizadas a través de la Cruz Roja de Vietnam, organismo encargado de la gestión y coordinación directa de los fondos bajo estrictos principios de transparencia y eficacia.

Las donaciones pueden realizarse a la cuenta número 2022 del Banco Militar de Vietnam (MB), a nombre de la Cruz Roja de Vietnam, con el concepto “Mes Humanitario 2026”.

En nombre del FPV, Bui Thi Minh Hoai expresó su más sincero agradecimiento a los donantes, subrayando que su generosidad contribuye a proyectar la imagen de un Vietnam humano, responsable y amante de la paz ante el mundo./.

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