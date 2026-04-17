Provincia vietnamita impulsa medidas para frenar la pesca ilegal

Ca Mau, Vietnam (VNA) – La provincia vietnamita de Ca Mau está redoblando sus esfuerzos para prevenir, reducir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el objetivo de poner fin a las infracciones en aguas extranjeras y contribuir al levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea.



Las autoridades provinciales han intensificado las campañas de sensibilización y divulgación de la normativa entre la comunidad pesquera, al tiempo que promueven las recomendaciones de la quinta misión de inspección de la Comisión Europea. Paralelamente, destacan los modelos ejemplares de cumplimiento y endurecen las sanciones contra las infracciones.



Según Le Van Su, vicepresidente del Comité Popular de Ca Mau, la provincia también impulsa que los pescadores cumplan los procedimientos legales en la transferencia y registro de embarcaciones, con el fin de proteger sus derechos y reforzar la gestión del sector.



En la actualidad, Ca Mau cuenta con más de 5.200 embarcaciones pesqueras, de las cuales cerca de 1.900 superan los 15 metros de eslora, y el 100% dispone de sistemas de monitoreo de buques (VMS).



La provincia también ha desarrollado infraestructura pesquera con seis puertos y cinco zonas de refugio, incluidos tres puertos autorizados para certificar el origen de los productos pesqueros.



En localidades clave como Song Doc, donde se concentra un gran número de embarcaciones, las medidas han contribuido a mejorar la conciencia de los pescadores, quienes ahora cumplen de forma más estricta con la instalación de dispositivos de monitoreo, el registro de capturas y la declaración de sus actividades.



Las fuerzas de guardia fronteriza mantienen controles rigurosos antes de la salida al mar, impidiendo la operación de embarcaciones que no cumplan las condiciones requeridas.



Además, la provincia refuerza la supervisión de la flota mediante sistemas de monitoreo las 24 horas, con especial atención a embarcaciones que operan cerca de límites marítimos o presentan pérdida de señal, aplicando sanciones conforme a la normativa vigente.



Ca Mau también se centra en mejorar la trazabilidad de los productos pesqueros, considerada una medida clave para combatir la pesca ilegal y promover el desarrollo sostenible del sector, que desempeña un papel importante en la economía local./.

VNA