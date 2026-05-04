Resolución 57: motor de cambios reales en la vida digital en Vietnam

Hanoi (VNA) Con alta determinación política y el respaldo del sistema político y la ciudadanía, la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político se implementa de forma sincronizada en todo el país, generando avances estratégicos y prácticos al integrar la tecnología en la vida cotidiana, impulsar el desarrollo socioeconómico y sostener un crecimiento rápido y sostenible.



Formación de un ecosistema moderno de educación digital



La transformación digital ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una exigencia ineludible en el sector educativo. En Ciudad Ho Chi Minh, el modelo de escuela digital se desarrolla sobre plataformas avanzadas de gestión y aprendizaje en línea, facilitando a docentes y estudiantes el acceso a tecnologías de vanguardia.



Desde el curso académico 2025-2026, la urbe implementa de manera piloto la enseñanza de inteligencia artificial (IA) en la educación general, con la participación de más de 170 centros especializados, escuelas de alta calidad y escuelas digitales desde el inicio del segundo semestre.



Cada institución adapta la implementación a sus condiciones e integra los objetivos de educación en IA en su planificación pedagógica. Aquellas que no participan en el piloto también incorporan estos contenidos en asignaturas y actividades educativas.



El sector educativo de la ciudad impulsa asimismo la digitalización de la gestión, con la introducción del expediente académico electrónico y el objetivo de digitalizar completamente los registros de nivel secundario superior durante el curso 2025-2026.



Paralelamente, se ha desarrollado un ecosistema común de recursos educativos digitales, estandarizado y de calidad, junto con plataformas de conexión e intercambio alineadas con estándares internacionales. Las escuelas intensifican además el uso de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para apoyar el autoaprendizaje y la evaluación en entornos digitales.



En la provincia de Dong Nai, la implementación de la Resolución 57 también impulsa la renovación de métodos de enseñanza, creando entornos educativos modernos que contribuyen a elevar la calidad integral de la educación.



La escuela secundaria Le Quy Don (en el barrio de Long Khanh) destaca como pionera en el desarrollo de aulas y escuelas digitales. En este modelo, cada estudiante dispone de un ordenador individual, superando las limitaciones del aula tradicional. Las clases se enriquecen con contenidos digitales, imágenes y videos interactivos, ampliando el acceso al conocimiento. A ello se suma un repositorio de materiales digitales y bancos de preguntas en línea que permiten estudiar en cualquier momento y lugar.



Además, la implementación de aulas digitales y el uso de tecnologías de la información facilitan la labor docente, que exige mayor proactividad y flexibilidad en el diseño pedagógico. El profesorado no solo transmite conocimientos, sino que orienta a los estudiantes en el uso y dominio de la tecnología.



El entorno digital permite así a los docentes pasar de transmisores de conocimiento a diseñadores de experiencias de aprendizaje. Aunque la tecnología actúa como herramienta de apoyo, la decisión pedagógica final sigue siendo humana, reafirmando el papel central del profesorado. Ampliar la autonomía pedagógica en entornos digitales se considera clave para materializar los objetivos de la transformación educativa.



Tecnología digital al servicio de la vida cotidiana



En el contexto de la acelerada transformación digital, innovar los servicios públicos para hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles se ha convertido en una necesidad urgente. En Thanh Hoa, el modelo piloto de quiosco inteligente está facilitando a los ciudadanos la realización de trámites administrativos, reduciendo tiempos de gestión, eliminando intermediarios y fomentando el uso activo de los servicios públicos en línea.



Los ciudadanos solo tienen que escanear sus documentos en la máquina; el sistema se encarga de revisarlos, validarlos y procesarlos de forma automática. En cuestión de minutos, obtienen copias electrónicas con validez legal, sin necesidad de hacer filas. Además, el quiosco integra múltiples funciones, como la consulta de documentos, pagos, presentación de solicitudes en línea, acceso al Portal Nacional de Servicios Públicos y otros trámites esenciales.



Tras el éxito de esta fase piloto, Thanh Hoa prevé extender el modelo a sus 166 comunas y distritos, impulsando así la transformación digital, especialmente en áreas rurales y montañosas.



En Ciudad Ho Chi Minh, ante la creciente presión del tráfico, se ha puesto en marcha un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este sistema es capaz de detectar automáticamente diversas infracciones con alta precisión, garantizando una gestión más transparente y objetiva.



Desde principios de 2026, cerca de 2.000 cámaras han registrado unas 122.500 infracciones. Además de reforzar el cumplimiento de la normativa, el sistema contribuye a aumentar la conciencia de los usuarios de la vía, con el objetivo de reducir infracciones y accidentes, y mejorar la seguridad vial.



De cara al futuro, Ciudad Ho Chi Minh continuará ampliando su red de cámaras con inteligencia artificial para alcanzar una cobertura total en toda la ciudad, avanzando hacia un entorno urbano más inteligente y moderno./.

VNA