Tecnología digital reconfigura el mapa del empleo en Vietnam

Hanoi (VNA)- El rápido avance de la tecnología digital, especialmente la Inteligencia Artificial generativa (GenAI), está transformando el empleo en Vietnam, impulsando cambios en las habilidades y la estructura del mercado laboral.



La ola digital reconfigura la estructura del empleo



El mercado laboral vietnamita está entrando en una fase de fuerte transición bajo el impacto de la transformación digital y la expansión de la Inteligencia Artificial (IA). Según un informe publicado en abril por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 11,5 millones de trabajadores en Vietnam, equivalente a 1 de cada 5, realizan trabajos con potencial de verse afectados por la GenAI.



Un punto destacado es que el impacto de la tecnología no consiste simplemente en “eliminar empleos”, como se temía anteriormente. En la práctica, el escenario más común es la transformación del contenido del trabajo, donde las tareas repetitivas y estandarizadas se automatizan gradualmente, mientras que los humanos asumen funciones que requieren mayor pensamiento, creatividad e interacción.



Personal de contratación de diversas empresas realiza transmisiones en vivo (livestream) en plataformas digitales para captar talento laboral. (Foto: VNA)



La OIT estima que solo alrededor de un millón de trabajadores en Vietnam, menos del 2% de la fuerza laboral, desempeñan trabajos altamente estandarizados con riesgo de ser completamente reemplazados por la IA, una proporción menor que en otros países de la región. Esto indica que el proceso de transición en Vietnam es más de “reestructuración” que de “eliminación” del empleo. Sin embargo, la magnitud del impacto sigue siendo considerable, lo que exige una adaptación urgente en términos de habilidades y reconversión profesional.



El impacto de la GenAI tampoco se distribuye de manera uniforme entre sectores y regiones. Industrias como finanzas y seguros, comercio mayorista y minorista, e información y comunicación son las más afectadas. Mientras tanto, los trabajos administrativos y de oficina enfrentan un alto riesgo, ya que cerca de dos tercios de estos puestos podrían ser parcialmente automatizados.



Gestión proactiva para convertir la IA en motor de productividad



Sinwon Park, directora nacional de la Oficina de la OIT en Vietnam, señaló: “Vietnam tiene una gran oportunidad de convertir la inteligencia artificial generativa en un motor para aumentar la productividad y promover el trabajo decente. Para que esta transición avance en la dirección correcta, es necesario actuar con decisión desde ahora: fortalecer la gobernanza de la IA en línea con los estándares laborales, invertir en la mejora de las habilidades de los trabajadores, garantizar su participación en la implementación de la IA en el lugar de trabajo, apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el uso responsable de la IA para mejorar la productividad vinculada al trabajo decente, y establecer medidas de protección para asegurar que la innovación tecnológica sea justa e inclusiva”.



En términos geográficos, los principales centros económicos como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y la urbe central de Da Nang son las zonas más impactadas. Esto refleja una característica de la economía digital: las áreas con mayor desarrollo en servicios son también las primeras en verse afectadas por la tecnología.



Cabe destacar que el factor de género también emerge como una cuestión relevante. Las mujeres tienen una mayor proporción de empleo en sectores afectados por la GenAI que los hombres (24,1% frente a 17,8%), principalmente porque están más concentradas en trabajos administrativos y de oficina, que son más susceptibles a la automatización. Esto plantea la necesidad de integrar la igualdad de género en las políticas de transformación digital y del mercado laboral.



No obstante, la OIT también señala que no todos los impactos son negativos. En muchos sectores, como las ventas, la GenAI puede contribuir a aumentar la productividad, mejorar la calidad del servicio y generar nuevos modelos de empleo.



Desafíos en la calidad del empleo y la adaptación de políticas



Además de las oportunidades tecnológicas, el mercado laboral vietnamita enfrenta desafíos estructurales, especialmente relacionados con la calidad del empleo.



Según el informe Tendencias del Empleo y la Sociedad 2026 de la OIT, aunque la tasa de desempleo global se mantiene estable en torno al 4,9%, la calidad del empleo muestra signos de estancamiento. Cientos de millones de trabajadores continúan en condiciones laborales inestables, con bajos ingresos o sin protección social.



Uno de los problemas más destacados es el crecimiento del empleo informal. Se prevé que, en 2026, unos 2.100 millones de trabajadores en todo el mundo estarán en este sector. Este también es un desafío significativo para Vietnam, donde el empleo informal sigue representando una gran proporción del total.



Para los jóvenes, la presión es aún mayor. La tasa global de desempleo juvenil es del 12,4%, con unos 260 millones de jóvenes que no trabajan, ni estudian, ni reciben formación. En este contexto, el avance de la IA y la automatización podría intensificar la competencia, especialmente en trabajos altamente cualificados pero estandarizados.



En Vietnam, el desafío no es solo crear suficientes empleos, sino generar trabajos de calidad, productivos y adaptables. La transición hacia sectores de alto valor agregado como la tecnología digital, la energía verde y la economía circular está en marcha, pero de manera desigual, lo que limita el aumento de la productividad laboral y los ingresos.



En este contexto, es necesario implementar políticas integrales para aprovechar las oportunidades de la transformación digital y reducir los riesgos para los trabajadores. Los expertos señalan que, en primer lugar, es fundamental aumentar la inversión en educación y formación, especialmente en habilidades digitales, adaptativas y aprendizaje permanente.



Asimismo, es necesario perfeccionar los sistemas de información del mercado laboral para anticipar tendencias y mejorar la conexión entre oferta y demanda de empleo. El seguimiento cercano del impacto de la IA y otras tecnologías permitirá a las autoridades ajustar oportunamente las políticas.



Promover el uso responsable de la IA, vinculado al diálogo social en el lugar de trabajo, también es una solución recomendada.



Por último, es crucial prestar atención a las políticas de protección para los grupos vulnerables, incluidos mujeres, jóvenes y trabajadores del sector informal. Esto no solo tiene implicaciones sociales, sino que también garantiza que la transformación digital sea equitativa e inclusiva.



En conjunto, la transformación del mercado laboral en la era digital en Vietnam es inevitable e irreversible. La tecnología abre grandes oportunidades para aumentar la productividad, crear nuevos empleos y fomentar el crecimiento. Sin embargo, también plantea desafíos en habilidades, calidad del empleo y desigualdad.



La forma en que Vietnam gestione y oriente este proceso determinará si la tecnología se convierte en un motor de desarrollo inclusivo o en un factor que amplíe las brechas en el mercado laboral. Esto requiere un enfoque proactivo, coherente y a largo plazo, en el que las personas, y no la tecnología, ocupen el centro de todas las políticas./.