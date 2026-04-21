Vietnam convierte ideas innovadoras en realidad

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Hanoi (VNA) – La Resolución 57 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital se está implementando de manera decidida en todo el país, consolidando la innovación como motor clave para un crecimiento rápido y sostenible.

En 2026, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación de las Naciones Unidas, con los temas “Innovación: acciones drásticas, difusión de resultados” y “Innovación: transformación más rápida y fuerte para convertir ideas en valor y aspiraciones en realidad”, reafirma el papel central de la creatividad en el desarrollo socioeconómico y aporta un nuevo impulso para que Vietnam perfeccione sus instituciones, movilice recursos y promueva el espíritu creativo en toda la sociedad.

Según Chu Thuc Dat, subdirector del Departamento de Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un aspecto destacado del perfeccionamiento institucional es el cambio de un enfoque de gestión a uno de gobernanza facilitadora. La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación ha establecido inicialmente un marco legal para mecanismos de prueba controlada (sandbox), que permiten ensayar nuevas tecnologías, productos, servicios y modelos de negocio en entornos supervisados.

Estas disposiciones contribuyen a acortar el acceso a tecnologías avanzadas, reducir los costos de innovación para las empresas y acelerar la aplicación y comercialización tecnológica, creando así nuevos motores de crecimiento.

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En particular, el mecanismo de aceptación y reparto de riesgos en la investigación y la inversión se considera un avance significativo, al permitir que organizaciones e individuos no tengan que reembolsar fondos públicos si los proyectos científicos no alcanzan los resultados esperados, siempre que se hayan cumplido los procedimientos establecidos, lo que incentiva la innovación y la admisión de riesgos.

Para conmemorar el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación 2026, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha emitido un plan para organizar actividades a nivel nacional e instó a ministerios, sectores y localidades a implementarlas activamente.

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Las acciones se centran en la difusión de políticas, la promoción de la comunicación multiplataforma, el impulso de iniciativas, la replicación de modelos eficaces y el fortalecimiento de la conexión entre el Estado, las instituciones académicas, las empresas y la comunidad.

El desarrollo de centros y espacios de innovación, junto con plataformas de conexión, se espera que cree un entorno favorable para incubar, probar y transformar ideas en productos y servicios de alto valor agregado. Las actividades se llevarán a cabo hasta el 26 de abril, contribuyendo a difundir ampliamente el espíritu innovador en la sociedad.

Para concretar los objetivos de alto crecimiento de Vietnam, la innovación se considera un factor decisivo para mejorar la productividad, la calidad y la competitividad de la economía. La continuación del perfeccionamiento institucional, la eliminación de obstáculos y la movilización de recursos son condiciones clave para convertir las políticas en resultados concretos y hacer realidad las ideas y aspiraciones./.

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