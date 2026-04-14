Provincia de Bac Ninh impulsa con fuerza el despliegue de 5G, datos y ciudades inteligentes

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia de Bac Ninh está acelerando el desarrollo de infraestructuras digitales, la transformación digital y un ecosistema de innovación, con el objetivo de implementar de manera eficaz la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el avance en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

El vicepresidente del Comité Popular provincial Mai Son señaló que la ciencia, la tecnología y la transformación digital constituyen motores esenciales para renovar el modelo de gobernanza y dinamizar el desarrollo socioeconómico.

En esta línea, la provincia prioriza la construcción de una infraestructura digital moderna, integrada y segura, que garantice la interoperabilidad y reutilización de datos, así como la ciberseguridad.

Bac Ninh revisa y actualiza sus espacios de desarrollo en ciencia y tecnología dentro de la planificación provincial, incorporando áreas para la industria digital, la economía de baja altitud y las infraestructuras de telecomunicaciones 5G, 6G e Internet de las Cosas (IoT), orientadas a la producción inteligente y a las ciudades inteligentes.

Asimismo, la provincia avanza en la planificación de infraestructuras pasivas de telecomunicaciones tras procesos de reorganización administrativa, al tiempo que impulsa el proyecto de ciudad inteligente y estudia la puesta en marcha de un modelo de gemelo digital cuando se den las condiciones necesarias. Las prioridades incluyen el desarrollo de redes 5G, centros de datos, sistemas IoT e infraestructuras digitales, en consonancia con las directrices nacionales en materia de seguridad de la información.

En paralelo, Bac Ninh promueve la compartición de infraestructuras digitales entre organismos, amplía la cobertura 5G, refuerza las redes internas de la administración pública y optimiza los centros de datos.

La localidad impulsa además la adopción de plataformas digitales nacionales, el desarrollo de bases de datos compartidas y la aplicación de tecnologías avanzadas en la gestión urbana y ambiental, junto con la expansión del uso de la inteligencia artificial.

Entre los proyectos estratégicos destacan el parque de tecnologías de la información, el centro de computación de alto rendimiento, los centros de formación e investigación y los espacios de innovación, todos ellos conforme a la planificación aprobada. Asimismo, se trabaja en un plan de infraestructuras energéticas limpias para garantizar el suministro necesario al desarrollo tecnológico e industrial.

En el primer trimestre, la infraestructura de telecomunicaciones continuó consolidándose: el 100% de las comunas cuenta con conexión a la red de datos dedicada, el 100% de la población dispone de cobertura móvil y se han instalado alrededor de 849 estaciones base 5G, con una cobertura superior al 92,12%.

La provincia mantiene operativos dos centros de datos integrados, 495 líneas de transmisión de datos para la administración pública y redes de internet de alta velocidad basadas en IPv6, lo que refuerza la seguridad de la información y respalda la transformación digital.

Asimismo, Bac Ninh gestiona 17 sistemas de información compartidos, más de 30.000 cuentas en el sistema de gestión documental, más de 43.000 cuentas de correo electrónico oficial y más de 76.000 certificados de firma digital. También mantiene plataformas como LGSP (Plataforma de Integración y Compartición de Datos a nivel provincial), portales de datos abiertos, sistemas de retroalimentación ciudadana y herramientas GIS (Sistema de Información Geográfica), que refuerzan la gestión pública y la toma de decisiones./.