Parlamento de Vietnam impulsa su transformación digital

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam avanza en la transformación digital de su funcionamiento y en el fortalecimiento del marco institucional en ciencia, tecnología e innovación, con vistas a mejorar la eficacia legislativa en 2026.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Hong Dien presidió el 13 de abril una reunión del Comité Directivo para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, centrada en la reestructuración del órgano y en el plan de trabajo para 2026.

Durante la reunión, los participantes destacaron la coordinación entre las distintas unidades para implementar la Resolución 57-NQ/TW, aprobada en diciembre de 2024, orientada a impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en el país.

El Comité acordó proponer la reorganización de su estructura, definir las prioridades para 2026 y clarificar las funciones y responsabilidades de sus miembros.

Según el informe presentado, aunque el Comité no ha podido celebrar reuniones formales debido a la carga de trabajo legislativa y a los procesos de preparación de elecciones en 2025, sus órganos de apoyo han seguido trabajando de forma activa y coordinada, cumpliendo las tareas asignadas.

Panorama de la cita (Foto: Portal de la Asamblea Nacional de Vietnam)

Uno de los avances principales ha sido la elaboración de documentos clave para aplicar la Resolución 57-NQ/TW, incluyendo normas de funcionamiento y el plan de trabajo de 2026, con una distribución clara de responsabilidades entre las instituciones implicadas.

En el ámbito digital, el programa “Alfabetización digital popular – Asamblea Nacional digital” se ha convertido en uno de los resultados más destacados. Hasta febrero de 2026, 4.826 diputados, funcionarios y empleados públicos participaron en la formación digital, y más de 4.000 la completaron, superando el objetivo previsto. También se ha aprobado un marco de formación en competencias digitales y uso de inteligencia artificial.

Durante la reunión, se presentaron varias propuestas, entre ellas la reestructuración del Comité, la definición de su funcionamiento, la asignación de tareas bajo el principio de “6 claridades” (persona, tarea, plazo, responsabilidad, producto y resultado), y el plan de trabajo para 2026.

Este plan establece 36 grupos de tareas, con indicadores de evaluación, y se centra en la transformación digital de los procesos parlamentarios, el uso de inteligencia artificial en la elaboración de leyes, la digitalización de documentos y el desarrollo de una infraestructura digital moderna.

También se fijan objetivos como la generalización de la firma digital, la digitalización de los expedientes no clasificados, la consolidación de la Asamblea Nacional digital y la implementación de sistemas informáticos de apoyo a la actividad legislativa.

El programa “Asamblea Nacional digital” continuará impulsándose con formación en línea, evaluaciones y la creación de una red de “embajadores digitales” para extender las competencias digitales en toda la institución.

El Comité subrayó que todas estas tareas se ejecutarán con un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Parlamento y avanzar en la transformación digital del país./.