Vietnam conecta bases de datos agrícolas con sistema nacional

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, en coordinación con el de Seguridad Pública, organizó una ceremonia de firma de un Memorando de Entendimiento para activar la conexión y sincronizar la base de datos de la cartera con la Base de Datos Integrada Nacional (C12).



Al intervenir la víspera en el evento, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Tran Duc Thang, enfatizó que se trata de un hito importante en el proceso de implementación de las tareas en la Resolución No. 57-NQ/TW del 22 de diciembre de 2024 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional.



Este memorando abre una nueva fase en el proceso de la transformación digital de los sectores agrícola y medioambiental, comentó.



De acuerdo con el funcionario, identificar los datos como un recurso estratégico es la base fundamental de la transformación digital y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se ha centrado en la creación de un sistema de datos multisectorial a gran escala.



La entidad ha puesto en marcha con determinación muchas tareas difíciles y de larga data, sobre todo la construcción de una base de datos nacional de tierras, así como un sistema de trazabilidad para productos agrícolas, forestales y acuáticos, precisó.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Tran Duc Thang, habla en el evento. (Fuente: VNA)



Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha completado la conexión y sincronización de las 12 bases de datos clave con C12. Estas bases de datos ya están listas para su funcionamiento oficial y continuarán estandarizándose según los criterios de "precisión, integridad, limpia, viabilidad, unificación e intercambio de datos".



Simultáneamente, puso en funcionamiento un sistema de trazabilidad para productos agrícolas desde diciembre de 2025, comenzando con el durián como proyecto piloto; y luego busca expandirlo gradualmente a otros rubros como arroz, carne, huevos, leche, frutas, té y café.



Se prevé que la iniciativa se implemente en todo el país para los productos agrícolas y alimentarios a partir del 1 de julio de 2026.



Tran Duc Thang comunicó que la finalización de la conectividad de la base de datos, junto con la implementación de un sistema de trazabilidad, ha aportado beneficios prácticos a la gestión estatal en los ámbitos de la agricultura y el medio ambiente, desde el nivel central hasta el local; al mismo tiempo, ha apoyado activamente a las personas y a las empresas en la producción, los negocios y el acceso a los servicios públicos.



En el próximo período, los dos ministerios continuarán coordinándose para perfeccionar el marco legal y los estándares técnicos para la conectividad y el intercambio de datos, construir una plataforma nacional de trazabilidad de productos agrícolas y garantizar la ciberseguridad, creando así una base para la integración y explotación eficiente de la información.



Por su parte, el general de división Nguyen Ngoc Cuong, director del Centro Nacional de Datos (C12 - Ministerio de Seguridad Pública), evaluó que los resultados obtenidos son de particular importancia, ya que sientan las bases para promover la simplificación de los procedimientos administrativos, mejorar la calidad de la prestación de servicios públicos en línea y apoyar eficazmente la gestión estatal, maximizando el valor de las bases de datos que se han creado.



En los próximos tiempos, las unidades se centrarán en utilizar eficazmente el sistema conectado, principalmente mediante la mejora, la estandarización y la sincronización continuas de los datos, garantizando una conectividad perfecta entre los sistemas de información para servir mejor a las actividades de gestión y prestación de servicios, entre otros aspectos.



Los resultados muestran que el proceso de transformación digital del sector agrícola y medioambiental ha pasado de la fase inicial de construcción a la de estandarización, depuración, integración y preparación para el intercambio de datos.



Esto contribuye a reducir los costos de cumplimiento, simplificar los procedimientos administrativos, mejorar la calidad del servicio a ciudadanos y empresas, y conformar gradualmente un modelo de gobernanza moderno basado en datos./.