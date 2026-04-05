Vietnam se propone construir al menos 5 ciudades de categoría internacional para 2045

Hanoi (VNA) – El Gobierno de Vietnam emitió recientemente la Resolución No. 80/NQ-CP, que modifica y actualiza el Programa de Acción para implementar la Resolución No. 06-NQ/TW sobre planificación, construcción, gestión y desarrollo urbano sostenible hasta 2030, con visión hasta 2045, con el objetivo de generar avances significativos en el desarrollo urbano.



El programa establece que, para 2025, la tasa de urbanización alcanzará al menos el 45%, y el área de tierra urbana representará entre 1,5% y 1,9% del total del territorio; para 2030, la tasa de urbanización superará el 50%, y el área urbana será de alrededor del 1,9% al 2,3%. Se prevé que el número de áreas urbanas alcance entre 1.000 y 1.200 para 2030, con el 100% de ellas contando con planes generales, zonificación y programas de renovación y mejora urbana. Algunos centros urbanos a nivel nacional y regional alcanzarán estándares en salud, educación y cultura equivalentes al promedio de los cuatro países líderes de la ASEAN.



Los indicadores de infraestructura urbana incluyen: entre el 16% y el 26% del área urbana destinada a transporte en 2030; 8–10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La infraestructura digital se ampliará, con cobertura de banda ancha de fibra óptica, redes móviles 5G, y el 100% de la población adulta en áreas urbanas con cuentas de pago electrónico. Se prevé que la economía urbana aporte alrededor del 85% del Producto Interno Bruto (PIB) y que la economía digital represente entre el 35% y el 40% del PIB de las ciudades bajo administración central. Para 2030, se formará una red de ciudades inteligentes a nivel nacional conectadas internacionalmente, y de 3 a 5 ciudades alcanzarán reconocimiento regional e internacional.



Para 2045, se espera que la urbanización de Vietnam se sitúe en un nivel medio-alto en la ASEAN y Asia. El sistema urbano será integrado, equilibrado entre regiones, resiliente frente al cambio climático, desastres y epidemias; la arquitectura urbana será verde, moderna e inteligente. Se construirán al menos cinco ciudades de nivel internacional, funcionando como núcleos de conexión y desarrollo regional e internacional, con economías modernas, verdes y digitales con alta participación.



El Gobierno solicita a ministerios, agencias y localidades enfocarse en unificar la conciencia y acciones sobre desarrollo urbano sostenible; mejorar la calidad de la planificación y su gestión; e invertir en infraestructura urbana moderna, conectada y resiliente. Se priorizará la inversión en al menos 100 áreas urbanas modelo, resistentes, de bajas emisiones, inteligentes, con identidad propia y con infraestructura urbana completa./.

VNA