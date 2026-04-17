Exposición en Hanoi muestra la fusión artística entre Europa y Asia

Hanoi (VNA) - La exposición “Coi nguon - Origine”, de la pintora Van Guillemin, se inauguró el 16 de abril en el Museo de la Mujer Vietnamita, en Hanoi, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales.

La muestra presenta una serie de obras que combinan el espíritu artístico europeo con la sensibilidad asiática, reflejadas a través de la perspectiva de una artista de origen franco-vietnamita. Las piezas, alejadas de una narrativa única, proponen múltiples interpretaciones y fomentan la reflexión personal del espectador.

El espacio expositivo se organiza en tres secciones: “Susurros de la memoria”, “Luz desde las heridas” y “Entre presencia y ausencia”, que configuran un recorrido desde la evocación del pasado hasta la sanación y la comprensión interior. En conjunto, las tres partes articulan un proceso continuo de introspección

Van Guillemin destacó que la presentación de sus obras en Vietnam, tras ser preparadas en París, constituye un hito relevante en su carrera. Asimismo, indicó que la exposición busca invitar al público a explorar su mundo interior, a través de la memoria, las emociones y las experiencias personales.

La artista subrayó que el concepto de “origen” no se limita a lo geográfico, sino que responde a un estado espiritual vinculado a la trayectoria vital de cada individuo. En este contexto, Vietnam se mantiene como una fuente constante de inspiración en su obra.

Las pinturas expuestas evidencian una combinación entre tradición y modernidad, así como entre influencias orientales y occidentales. La experiencia de la autora en Europa ha contribuido a enriquecer su lenguaje artístico y a consolidar una identidad creativa propia.

Van Guillemin expresó además su intención de que la exposición funcione como un espacio de contemplación, donde los visitantes puedan reflexionar sobre su identidad y propósito personal.

Nacida en 1994 en Vietnam, la artista reside actualmente en París (Francia). Su obra, inscrita en el arte contemporáneo, integra elementos del surrealismo europeo y el expresionismo abstracto estadounidense, y ha sido presentada en exposiciones en Francia, Italia y Dubái./.