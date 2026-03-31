Ballet “Do”: Cuando el arte occidental se fusiona con los símbolos culturales de Vietnam
El ballet contemporáneo “Do”, presentado en el Teatro Ho Guom de Hanoi, combina elementos de la cultura vietnamita con un lenguaje moderno, ofreciendo una experiencia innovadora y acercando el arte académico al público. La obra refleja también los esfuerzos por renovar el arte a partir de la cultura nacional, creando una huella vietnamita en la corriente artística global, en consonancia con la Resolución 80 del Buró Político sobre desarrollo cultural.