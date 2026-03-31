Ballet “Do”: Cuando el arte occidental se fusiona con los símbolos culturales de Vietnam

Cultura-Deporte
El ballet contemporáneo “Do” narra la conexión entre la técnica occidental y el alma sencilla de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El ballet contemporáneo “Do” narra la conexión entre la técnica occidental y el alma sencilla de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
En el ballet, objetos tradicionales como trampas de pesca, abanicos de papel, esteras florales o papel Do constituyen el núcleo del pensamiento creativo, en lugar de ser simples elementos decorativos en escena. Foto: Khanh Hoa – VNA
En el ballet, objetos tradicionales como trampas de pesca, abanicos de papel, esteras florales o papel Do constituyen el núcleo del pensamiento creativo, en lugar de ser simples elementos decorativos en escena. Foto: Khanh Hoa – VNA
En el ballet, objetos tradicionales como trampas de pesca, abanicos de papel, esteras florales o papel Do constituyen el núcleo del pensamiento creativo, en lugar de ser simples elementos decorativos en escena. Foto: Khanh Hoa – VNA
En el ballet, objetos tradicionales como trampas de pesca, abanicos de papel, esteras florales o papel Do constituyen el núcleo del pensamiento creativo, en lugar de ser simples elementos decorativos en escena. Foto: Khanh Hoa – VNA
Imágenes familiares del campo vietnamita aparecen en el escenario como base creativa. Foto: Khanh Hoa – VNA
Imágenes familiares del campo vietnamita aparecen en el escenario como base creativa. Foto: Khanh Hoa – VNA
Las técnicas académicas se vuelven cercanas y reflejan el espíritu del pueblo vietnamita. Foto: Khanh Hoa – VNA
Las técnicas académicas se vuelven cercanas y reflejan el espíritu del pueblo vietnamita. Foto: Khanh Hoa – VNA
En el ballet, objetos tradicionales como trampas de pesca, abanicos de papel, esteras florales o papel Do constituyen el núcleo del pensamiento creativo, en lugar de ser simples elementos decorativos en escena. Foto: Khanh Hoa – VNA
En el ballet, objetos tradicionales como trampas de pesca, abanicos de papel, esteras florales o papel Do constituyen el núcleo del pensamiento creativo, en lugar de ser simples elementos decorativos en escena. Foto: Khanh Hoa – VNA
El ballet narra la conexión entre la técnica occidental y el alma sencilla de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El ballet narra la conexión entre la técnica occidental y el alma sencilla de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El ballet narra la conexión entre la técnica occidental y el alma sencilla de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
El ballet narra la conexión entre la técnica occidental y el alma sencilla de Vietnam. Foto: Khanh Hoa – VNA
En el ballet, objetos tradicionales como trampas de pesca, abanicos de papel, esteras florales o papel Do constituyen el núcleo del pensamiento creativo, en lugar de ser simples elementos decorativos en escena. Foto: Khanh Hoa – VNA
En el ballet, objetos tradicionales como trampas de pesca, abanicos de papel, esteras florales o papel Do constituyen el núcleo del pensamiento creativo, en lugar de ser simples elementos decorativos en escena. Foto: Khanh Hoa – VNA
Imágenes familiares del campo vietnamita aparecen en el escenario como base creativa. Foto: Khanh Hoa – VNA
Imágenes familiares del campo vietnamita aparecen en el escenario como base creativa. Foto: Khanh Hoa – VNA
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Ballet “Do”: Cuando el arte occidental se fusiona con los símbolos culturales de Vietnam

El ballet contemporáneo “Do”, presentado en el Teatro Ho Guom de Hanoi, combina elementos de la cultura vietnamita con un lenguaje moderno, ofreciendo una experiencia innovadora y acercando el arte académico al público. La obra refleja también los esfuerzos por renovar el arte a partir de la cultura nacional, creando una huella vietnamita en la corriente artística global, en consonancia con la Resolución 80 del Buró Político sobre desarrollo cultural.

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#ballet contemporáneo “Do” #Resolución No. 80-NQ/TW Buró Político #cultura vietnamita

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