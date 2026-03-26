Vietnam firma una goleada convincente: 3-0 ante Bangladesh en fecha FIFA

Hanoi (VNA) – La selección de Vietnam exhibió autoridad y eficacia para imponerse con claridad 3-0 a Bangladesh, en un amistoso internacional de la fecha FIFA de marzo de 2026 disputado en el estadio Hang Day en Hanoi.



El equipo dirigido por Kim Sang Sik salió decidido a marcar territorio desde el arranque y golpeó temprano. Apenas al minuto 8, un tiro de esquina ejecutado por Tien Anh encontró a Tuan Hai, quien definió a quemarropa para abrir el marcador.



Vietnam no bajó la intensidad y, diez minutos más tarde, amplió la ventaja: Quang Hai filtró un pase preciso que Xuan Manh transformó en el 2-0 con un certero cabezazo.



La superioridad local se consolidó antes del descanso. Al minuto 38, Hai Long protagonizó una acción individual de gran factura para firmar el tercer tanto y encaminar una victoria sin sobresaltos.

Cabezazo del delantero Nguyen Xuan Son (número 12, Vietnam). (Fuente: VNA)





En la segunda mitad, el ritmo decayó y el duelo se volvió más equilibrado, aunque Vietnam siguió generando las ocasiones más peligrosas. La falta de puntería y dos remates a la madera evitaron un marcador más abultado.



El contundente triunfo refuerza la confianza del conjunto vietnamita de cara a su próximo reto ante Malasia, el 31 de marzo en el estadio Thien Truong, en la provincia norteña de Ninh Binh, por la fase final de las eliminatorias hacia la Copa Asiática 2027.



Antes del partido, Bangladesh ocupaba el puesto 181 del ranking FIFA, sin opciones de clasificación, mientras que Vietnam, situado en la posición 103, ya tiene asegurada su presencia en la fase final del torneo continental./.