Provincia de Khanh Hoa impulsa la marca nacional “Ciudad de la Fotografía de Vietnam”

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Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- Una delegación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, encabezada por el viceministro Ta Quang Dong, sostuvo este martes una reunión de trabajo con el Comité Popular de la provincia de Khanh Hoa para avanzar en la implementación del proyecto “Construcción y promoción de la marca nacional – Ciudad de la Fotografía de Vietnam”.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron en detalle los contenidos clave del proyecto, entre ellos los modelos de operación, las fases de ejecución y la organización de actividades permanentes vinculadas a la futura Ciudad de la Fotografía.

El viceministro Cultura, Deportes y Turismo, Ta Quang Dong, en la reunión. (Foto: VNA)

Según Pham Thi My Hoa, subdirectora del Departamento de Bellas Artes, Fotografía y Exposiciones, la fotografía en Vietnam ha registrado en los últimos años un crecimiento notable, con iniciativas de alcance nacional como la Exposición Nacional de Fotografía Artística y el Festival Nacional de Fotografía Joven.

Destacó además el éxito del Concurso y Exposición Internacional de Fotografía en Vietnam, que ha contribuido de manera positiva al desarrollo del sector.

Considerada un arte de fuerte impacto visual y alta capacidad de integración tecnológica, la fotografía se ha consolidado como un medio eficaz para documentar la historia y promover la imagen del país y su gente. Asimismo, se ha convertido en una práctica cada vez más extendida en la vida social, con un público amplio y en crecimiento.

En la actualidad, la creación, exhibición e intercambio fotográfico responden a una demanda creciente de la población, lo que configura un mercado interno con gran potencial para los servicios vinculados a esta disciplina.

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En este contexto, Khanh Hoa cuenta con ventajas competitivas, como paisajes naturales de renombre, una rica tradición cultural y una población hospitalaria, factores que la posicionan como un destino atractivo tanto para la creación artística como para el turismo.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Long Binh, subrayó que, tras su reorganización administrativa, Khanh Hoa reúne condiciones favorables en infraestructura, patrimonio cultural y desarrollo turístico, siendo además una de las localidades estratégicas del país en este ámbito.

Por su parte, Le Van Hoa, subdirector del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, indicó que la propuesta de convertir a Khanh Hoa en Ciudad de la Fotografía de Vietnam es viable y coherente con las perspectivas de desarrollo. Como primer paso, se ha seleccionado el Centro de Convenciones como zona piloto para la implementación del proyecto.

El viceministro Ta Quang Dong destacó la necesidad de construir en Vietnam un centro nacional de fotografía que funcione como destino internacional para la creatividad visual y como motor de la industria cultural, en consonancia con la Resolución No. 80-NQ/TW del 7 de enero de 2026 del Buró Político sobre el desarrollo cultural en la nueva etapa.

La iniciativa, señaló, no solo aportará beneficios económicos mediante la atracción de turistas, inversionistas y artistas, sino que también contribuirá a la promoción cultural, el fortalecimiento del turismo y la expansión de la cooperación internacional. Asimismo, permitirá impulsar la formación de empresas creativas, consolidar un ecosistema fotográfico integral y fomentar la exportación de productos culturales./.

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