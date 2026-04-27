Comunidad vietnamita en Macao (China) expresa expectativas sobre políticas de visado y comercio

Hong Kong, China (VNA)- La Asociación de Vietnamitas en Macao (China) organizó un acto conmemorativo por el 51º aniversario del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril) y el 140º aniversario del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo) y el cuarto aniversario de la fundación de la asociación.



El evento efectuado la víspera contó con la participación de representantes de las autoridades locales, del cuerpo consular y de numerosos compatriotas en el extranjero.



En su intervención, la cónsul general de Vietnam en Hong Kong y Macao, Le Duc Hanh, afirmó que la Victoria de la Primavera de 1975 constituye una epopeya inmortal que puso fin a más de 30 años de resistencia y abrió una nueva era de independencia, reunificación y desarrollo para la nación.



Destacó que, en los últimos años, la Asociación de Vietnamitas en Macao ha desempeñado un papel activo en la difusión de la legislación, el intercambio cultural y artístico, así como en actividades benéficas, contribuyendo a elevar el prestigio de la comunidad vietnamita en el territorio.



Según la diplomática, la comunidad vietnamita en Macao ha recibido apoyos por parte de las autoridades locales. Sin embargo, la política de visados de Macao hacia Vietnam aún no es equivalente a la aplicada en sentido inverso. De mejorarse, ello podría convertirse en un importante impulso para el turismo y la cooperación económica entre ambas partes.

En la cita (Fuente: VNA)





Como ejemplo, señaló el fuerte aumento del número de visitantes vietnamitas a Hong Kong (40%) y el desarrollo positivo del comercio bilateral, mientras que los intercambios comerciales con Macao siguen siendo modestos.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Vietnamitas en Macao, Duong Trung Duc, subrayó que la conmemoración constituye una oportunidad para que la comunidad mantenga sus raíces, fortalezca la unidad y consolide su desarrollo.



Tras cuatro años de funcionamiento, la asociación se ha convertido en un espacio común que cohesiona a la comunidad, promueve la solidaridad y difunde la cultura vietnamita.



En declaraciones a la prensa, la jefa del Comité de Caridad de la asociación, Nguyen Thi Tach, señaló que este evento permite rememorar la historia nacional y despertar el orgullo patrio.



Añadió que la asociación opera cada vez de manera más organizada, promoviendo activamente la legislación local y apoyando a personas en situación de dificultad bajo el principio de no dejar a nadie atrás.



Representantes de diversas agrupaciones de compatriotas coincidieron en que estas actividades conmemorativas permiten a la comunidad en el extranjero reunirse, mantener el vínculo con la patria, fortalecer la unidad y rendir homenaje a las generaciones anteriores que sacrificaron sus vidas por la independencia nacional.



Durante el acto, los asistentes disfrutaron de diversos números artísticos que exaltaron la patria y el país. /.