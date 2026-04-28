Cultura-Deporte

UNESCO continúa reconociendo al Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang de Vietnam

El Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang en Vietnam recibe la revalidación de la UNESCO y mantiene su estatus por cuatro años más

La embajadora Nguyen Thi Van Anh recibe el Certificado de Re-reconocimiento del Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang. Foto: VNA
La embajadora Nguyen Thi Van Anh recibe el Certificado de Re-reconocimiento del Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang. Foto: VNA

​París (VNA) – El Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang de Vietnam recibió el certificado de revalidación en una ceremonia celebrada recientemente en la sede de la UNESCO en París, donde también se reconoció a 12 nuevos geoparques y a otros 43 que completaron el proceso de reacreditación.

​Esta es la segunda vez que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organiza la entrega de certificados a nuevos geoparques y la primera en reconocer oficialmente a aquellos que han superado la revalidación. La embajadora y jefa de la misión permanente de Vietnam ante la UNESCO, Nguyen Thi Van Anh, asistió y recibió el certificado. Representantes de la provincia norvietnamita de Cao Bang participaron de forma virtual.

El Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang superó por segunda vez la revalidación y recibió la “Tarjeta Verde”, el nivel más alto de evaluación, lo que le permite mantener el reconocimiento por otros cuatro años. Previamente, en junio de 2025, la provincia acogió a expertos de la UNESCO para la evaluación, y en septiembre de 2025, el Consejo de la Red Mundial de Geoparques recomendó renovar esta distinción.

Este resultado refleja los esfuerzos de la localidad en la conservación y valorización del patrimonio geológico, cultural y natural, vinculados al desarrollo de los medios de vida de la comunidad, así como el cumplimiento de las recomendaciones de la UNESCO en aras del desarrollo sostenible.

Según Nguyen Thi Van Anh, la primera entrega de certificados a geoparques revalidados demuestra la creciente atención de la UNESCO a los esfuerzos de los países y localidades por mantener este reconocimiento. El evento cobra especial significado en 2026, año en que Vietnam conmemora el 50 aniversario de su adhesión a la UNESCO y las relaciones de cooperación bilaterales.

Por su parte, la subjefa del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Cao Bang, Nong Thi Tuyen, señaló que la continuidad del reconocimiento evidencia la eficacia de las labores de conservación asociadas al desarrollo sostenible y a la mejora de la vida de la población.

En el futuro, la provincia seguirá reforzando la gestión, conservación y promoción de los valores patrimoniales; impulsando la comunicación y la educación; desarrollando el turismo sostenible e invirtiendo en infraestructura, en consonancia con los objetivos del período 2025-2030.

La ceremonia de 2026 reafirma el papel de la Red Mundial de Geoparques como una plataforma eficaz de cooperación internacional, que contribuye a la preservación del patrimonio y al desarrollo socioeconómico sostenible. En un contexto de crecientes desafíos ambientales y cambio climático, modelos como Non Nuoc Cao Bang están llamados a ampliar su impacto.

Reconocido por primera vez en 2018, el Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang cuenta con una historia geológica de más de 500 millones de años, una superficie de más de 3.683 kilómetros cuadrados y abarca 36 comunas y barrios, concentrando numerosos paisajes y sitios históricos y culturales de relevancia./.

VNA
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