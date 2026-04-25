Turismo

Hallan 26 nuevas cuevas en Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang de Vietnam

Expertos vietnamitas y extranjeros hallan 26 nuevas cuevas en Phong Nha-Ke Bang, patrimonio natural de la UNESCO. El descubrimiento refuerza su valor científico y turístico.

Imagen que muestra las imponentes formaciones de estalactitas milenarias en la cueva Nuoc Lan, recientemente descubierta en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en la provincia de Quang Tri. (Foto: VNA)
Imagen que muestra las imponentes formaciones de estalactitas milenarias en la cueva Nuoc Lan, recientemente descubierta en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en la provincia de Quang Tri. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - Especialistas vietnamitas y extranjeros han descubierto 26 nuevas cuevas en el interior del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en la provincia central de Quang Tri.

El director del parque, Pham Hong Thai, informó que los hallazgos confirman el valor excepcional del sistema de cuevas de la región y aportan información relevante a la base de datos científica, enriqueciendo los estudios geológicos y geomorfológicos, además de contribuir al desarrollo de un turismo sostenible.

La expedición se realizó del 21 de marzo al 11 de abril de 2026, con la participación de diversos expertos, incluidos 10 especialistas británicos en espeleología, así como guías, porteadores y residentes locales.

Como resultado, el equipo identificó un total de 29 cavernas, de las cuales 26 son nuevas, con una longitud acumulada de 13.643 metros.

Entre los hallazgos destacan varias cuevas de gran tamaño y estructuras complejas, como Thien Cung, con 4.206 metros de longitud y la más extensa del estudio; seguida de Nuoc Lan (2.721 metros), Ma Dom (1.257 metros) y Cha Ngheo (583 metros).

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Imagen de las corrientes de agua subterránea en la cueva Mo Roo, recientemente descubierta en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en la provincia de Quang Tri. (Foto: VNA)

Los resultados muestran que el sistema subterráneo de la zona se ha desarrollado intensamente en un entorno kárstico, con la coexistencia de cavernas verticales profundas y grandes cuevas horizontales.

Esta característica geomorfológica refuerza el valor universal excepcional del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad por sus criterios geológicos, geomorfológicos y de biodiversidad.

Los investigadores consideran que los resultados de esta expedición en 2026 representan un avance significativo en la investigación, conservación y promoción del patrimonio natural.

Más allá de su relevancia científica, los hallazgos abren nuevas oportunidades para el desarrollo de productos turísticos sostenibles, contribuyendo a fortalecer la imagen y el atractivo del parque en el futuro./.

VNA
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