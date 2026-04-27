Hanoi apunta a la meta de 12 millones de visitantes internacionales en 2026

Hanoi (VNA)- Según el Departamento de Turismo de Hanoi, en abril la capital recibió alrededor de 3,09 millones de visitantes, de ellos, cerca de 780.000 fueron turistas internacionales, un 6,9% más.
Los ingresos totales por turismo se estimaron en unos 486 millones de dólares, un incremento del 11,2%.
En los primeros cuatro meses de 2026, Hanoi acogió aproximadamente 12,14 millones de visitantes, un 20,9% más que en el mismo período de 2025. Los ingresos turísticos superaron los 1,95 mil millones de dólares, con un crecimiento del 22,8%.
Estos resultados reflejan una recuperación sólida y una clara tendencia al alza, en línea con el objetivo de atraer más de 12 millones de turistas internacionales para 2030.
La infraestructura de alojamiento y servicios continúa ampliándose y mejorando su calidad.
Actualmente, la ciudad cuenta con 3.761 establecimientos de hospedaje con más de 71.000 habitaciones, incluidos 66 hoteles y complejos de apartamentos clasificados de una a cinco estrellas.
La tasa media de ocupación en abril alcanzó cerca del 70%, más de tres puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior. Además, existen 61 establecimientos de restauración, compras y ocio certificados para atender a turistas.
El sector de agencias de viajes mantiene una gran escala, con cerca de 2.000 empresas de turismo internacional, más de 500 agencias nacionales y casi decenas de miles de guías turísticos en actividad, lo que demuestra una creciente capacidad de servicio.
Durante abril, Hanoi intensificó la gestión estatal del turismo mediante diversos proyectos y planes clave, entre ellos la elaboración de un programa de desarrollo turístico con soluciones innovadoras para atraer visitantes internacionales; el impulso del turismo agrícola y rural; y la exploración y conexión de destinos para crear nuevos productos vinculados a aldeas artesanales y experiencias culturales.
Las actividades de promoción se desplegaron de manera coordinada. En la Feria Internacional de Turismo de Vietnam - VITM Hanoi 2026, el pabellón de Hanoi atrajo a unos 90.000 visitantes, contribuyendo a reforzar la imagen de la capital. La ciudad también ha intensificado la cooperación internacional, la búsqueda de nuevos mercados y el fortalecimiento de su posicionamiento como destino.
En mayo próximo, el sector turístico de Hanoi se centrará en completar los planes de desarrollo, elaborar estrategias de promoción para el período 2027-2030 y fomentar el turismo rural vinculado a la construcción de nuevas áreas rurales.
Asimismo, se evaluará y propondrá el reconocimiento de nuevos destinos turísticos nacionales como Ba Vi, Huong Son, la zona del lago Hoan Kiem y sus alrededores, así como el casco antiguo de Hanoi./.