Hanoi apunta a la meta de 12 millones de visitantes internacionales en 2026

Hanoi (VNA)- Según el Departamento de Turismo de Hanoi, en abril la capital recibió alrededor de 3,09 millones de visitantes, de ellos, cerca de 780.000 fueron turistas internacionales, un 6,9% más.



Los ingresos totales por turismo se estimaron en unos 486 millones de dólares, un incremento del 11,2%.



En los primeros cuatro meses de 2026, Hanoi acogió aproximadamente 12,14 millones de visitantes, un 20,9% más que en el mismo período de 2025. Los ingresos turísticos superaron los 1,95 mil millones de dólares, con un crecimiento del 22,8%.



Estos resultados reflejan una recuperación sólida y una clara tendencia al alza, en línea con el objetivo de atraer más de 12 millones de turistas internacionales para 2030.





El puente The Huc, que conduce al templo Ngoc Son, está repleto de turistas nacionales e internacionales. Foto: VNA

La infraestructura de alojamiento y servicios continúa ampliándose y mejorando su calidad.



Actualmente, la ciudad cuenta con 3.761 establecimientos de hospedaje con más de 71.000 habitaciones, incluidos 66 hoteles y complejos de apartamentos clasificados de una a cinco estrellas.



La tasa media de ocupación en abril alcanzó cerca del 70%, más de tres puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior. Además, existen 61 establecimientos de restauración, compras y ocio certificados para atender a turistas.



El sector de agencias de viajes mantiene una gran escala, con cerca de 2.000 empresas de turismo internacional, más de 500 agencias nacionales y casi decenas de miles de guías turísticos en actividad, lo que demuestra una creciente capacidad de servicio.



Durante abril, Hanoi intensificó la gestión estatal del turismo mediante diversos proyectos y planes clave, entre ellos la elaboración de un programa de desarrollo turístico con soluciones innovadoras para atraer visitantes internacionales; el impulso del turismo agrícola y rural; y la exploración y conexión de destinos para crear nuevos productos vinculados a aldeas artesanales y experiencias culturales.



Las actividades de promoción se desplegaron de manera coordinada. En la Feria Internacional de Turismo de Vietnam - VITM Hanoi 2026, el pabellón de Hanoi atrajo a unos 90.000 visitantes, contribuyendo a reforzar la imagen de la capital. La ciudad también ha intensificado la cooperación internacional, la búsqueda de nuevos mercados y el fortalecimiento de su posicionamiento como destino.



En mayo próximo, el sector turístico de Hanoi se centrará en completar los planes de desarrollo, elaborar estrategias de promoción para el período 2027-2030 y fomentar el turismo rural vinculado a la construcción de nuevas áreas rurales.



Asimismo, se evaluará y propondrá el reconocimiento de nuevos destinos turísticos nacionales como Ba Vi, Huong Son, la zona del lago Hoan Kiem y sus alrededores, así como el casco antiguo de Hanoi./.