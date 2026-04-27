Phu Tho recibe cerca de 6,5 millones de visitantes durante el Festival del Templo de Reyes Hung 2026

Phu Tho, Vietnam (VNA)- Durante el Festival del Templo de los Reyes Hung 2026, la provincia de Phu Tho recibió aproximadamente 6,5 millones de visitantes, lo que representa un aumento interanual del 12%, reafirmando su posición como un destino destacado del turismo cultural y espiritual.



Según el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, en el marco de esta celebración y de la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral 2026, se organizaron numerosas actividades singulares en la Reliquia histórica del Templo de los Reyes Hung y en localidades como Viet Tri, Van Phu, Nong Trang y Thanh Mieu, generando un amplio impacto.



La estructura de visitantes mostró cambios notables, con una alta proporción de turistas procedentes de Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh y Ciudad Ho Chi Minh. Muchas familias y grupos de jóvenes optaron por combinar la peregrinación con viajes cortos.



Numerosos visitantes expresaron su impresión ante el ambiente sagrado y la organización cada vez más profesional del festival.



Actividades como ofrendas de incienso, representaciones de canto Xoan, campamentos culturales, recorridos nocturnos por el Templo de los Reyes Hung y concursos de elaboración de “banh chung” (pastel cuadrado con arroz glutinoso) y “banh giay” (pastel redondo de arroz glutinoso) contribuyeron a enriquecer la experiencia y a profundizar la comprensión de las tradiciones nacionales.



La subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Phu Tho, Nguyen Thi Hong Thuy, señaló que 2026 marca el primer año en que la provincia organiza el festival en un nuevo contexto de desarrollo tras la reorganización administrativa, con énfasis en la conexión entre valores tradicionales y productos turísticos modernos.



Paralelamente, la provincia implementó el programa de estímulo turístico 2026 con los lemas “Phu Tho – Ven para amar” y “Turismo en Phu Tho – Experiencias diversas”, contribuyendo a aumentar el atractivo del destino.



Según datos de la plataforma Agoda, las búsquedas de alojamiento en Phu Tho durante el mes previo a la festividad se multiplicaron por cinco en comparación con el mismo período del año anterior, concentrándose en los días centrales del evento, del 24 al 26 de abril.



El espectáculo de fuegos artificiales de gran altura en el Parque Van Lang la noche del 25 de abril también contribuyó a elevar la ocupación hotelera en el centro.



Las autoridades locales valoraron que el fuerte incremento de visitantes ha generado efectos positivos en sectores como el alojamiento, la gastronomía, el transporte, el comercio y el entretenimiento. Numerosos establecimientos han mejorado proactivamente la calidad del servicio, incorporado tecnología y desarrollado nuevos productos.



El vicepresidente del Comité Popular provincial, Phan Trong Tan, afirmó que la localidad considera el turismo como un sector económico clave, con el objetivo de convertirse en un centro nacional de turismo cultural y festivo, así como en sede de grandes eventos regionales.



Para 2030, Phu Tho aspira a recibir alrededor de 20 millones de visitantes, de los cuales casi 8 millones serán turistas con pernoctación, y alcanzar ingresos turísticos cercanos a mil millones de dólares./.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh