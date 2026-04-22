Turismo

La inteligencia artificial redefine el futuro del turismo en Vietnam

Vietnam impulsa la IA en turismo para mejorar competitividad, personalizar servicios y avanzar hacia un modelo sostenible e inteligente.

Los visitantes escanean un código QR en el marcador del kilómetro 0 de la provincia de Ha Giang para acceder a información turística. (Foto: VNA)
Los visitantes escanean un código QR en el marcador del kilómetro 0 de la provincia de Ha Giang para acceder a información turística. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El sector turístico de Vietnam encara la necesidad de evolucionar desde un modelo de crecimiento extensivo hacia uno intensivo basado en la tecnología, en el que la inteligencia artificial (IA) se posiciona como un factor clave para mejorar la competitividad y garantizar un desarrollo sostenible.

De acuerdo con una encuesta de Booking.com, el 99% de los viajeros de la Generación Z consulta herramientas de IA antes de viajar; de ellos, el 42% busca recomendaciones personalizadas y el 40% investiga destinos y fechas ideales. Durante el viaje, estas tecnologías se utilizan principalmente para traducir idiomas, interpretar señales y menús, así como para obtener información sobre sitios turísticos.

El presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Vu The Binh, señaló que la IA abre amplias oportunidades, desde el análisis de tendencias y la personalización de servicios hasta la optimización del marketing, la gestión de ingresos, la previsión de flujos de visitantes y la mejora de la atención al cliente, avanzando hacia un ecosistema turístico inteligente.

Desde el ámbito empresarial, Pham Ha, presidente de la Junta administrativa y director ejecutivo de LuxGroup, destacó que la competencia actual se basa en la productividad, la rapidez en la toma de decisiones, la sostenibilidad y la capacidad de ofrecer experiencias más profundas al cliente. Según explicó, una aplicación eficaz de la IA puede multiplicar la productividad, permitiendo que un solo empleado realice tareas equivalentes a las de tres o cinco personas.

Asimismo, subrayó que estas herramientas contribuyen a reducir la brecha entre grandes y pequeñas empresas, facilitando que alojamientos familiares o guías locales accedan al mercado global a través de plataformas digitales.

En los últimos años, Vietnam ha impulsado diversos programas para promover el uso de IA, Big Data e Internet de las Cosas en el turismo. La Resolución 80-NQ/TW sobre el desarrollo cultural enfatiza la integración de estas tecnologías en la producción, distribución y gestión, creando condiciones para una mejor explotación de los recursos culturales en el entorno digital.

Actualmente, numerosas empresas ya aplican soluciones tecnológicas para optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia del visitante, incluyendo asistentes virtuales, robots guía, narraciones multilingües y traducción en tiempo real.

No obstante, persisten desafíos como la fragmentación de los datos, la limitada conectividad, la baja inversión tecnológica y la escasez de personal con formación combinada en turismo y tecnología.


Pham Van Thuy, subdirector de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre el Estado, las empresas y otros actores para impulsar la transformación digital, así como de invertir en la capacitación de recursos humanos especializados.

Por su parte, Nguyen Anh Tuan, del Instituto de Economía Turística, propuso desarrollar un ecosistema digital nacional con bases de datos abiertas y conexiones integradas, e incluso implementar proyectos piloto de “destinos inteligentes basados en IA”.

Los expertos coinciden en que, aunque la IA permite una gestión más eficiente del turismo, no sustituye el factor humano. En este contexto, la protección de datos y la creación de experiencias auténticas vinculadas a la identidad local se perfilan como elementos esenciales para el futuro del sector./.

VNA
#inteligencia artificial #IA #turismo
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