Vietnam lanza un plan para promover la imagen nacional

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Hanoi (VNA) – El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam aprobó la Decisión n.º 942/QD-BVHTTDL, con fecha del 24 de abril de 2026, relativa al plan de implementación de la estrategia de comunicación orientada a impulsar la proyección internacional de Vietnam para el período 2026-2030, con visión hasta 2045.

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El plan tiene como objetivo materializar la estrategia aprobada por el Primer Ministro a inicios de este año, garantizando una ejecución coordinada y eficaz entre ministerios, sectores, localidades, organizaciones sociopolíticas, empresas y la ciudadanía. Asimismo, busca unificar la conciencia y la acción en torno a la construcción de la marca país, al tiempo que refuerza los esfuerzos de comunicación internacional.

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En esencia, el plan pone el acento en movilizar la fuerza conjunta de todo el sistema político y la sociedad, vinculando la comunicación con la promoción de los valores culturales y el poder blando nacional. Se espera que esta iniciativa contribuya a mejorar la posición, la reputación y la imagen de Vietnam en el ámbito global, además de respaldar el desarrollo de las industrias culturales, en línea con la Resolución n.º 80/NQ/TW del Buró Político y la Resolución n.º 30/NQ-CP del Gobierno.

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Para el período 2026-2030, el plan destaca la necesidad de un cambio profundo de mentalidad, un alto nivel de consenso en la sensibilización y la acción, así como la organización de conferencias, seminarios y foros de debate sobre la materia.

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La estrategia será difundida de manera amplia entre ministerios, sectores, organizaciones político-sociales, autoridades locales, medios de comunicación, empresas y ciudadanos, tanto dentro como fuera del país.

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Se reforzarán los programas de formación y capacitación en comunicación moderna y en el uso de datos aplicados a la comunicación.

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El ministerio también establecerá un marco integral de contenidos comunicacionales, priorizando ámbitos como la cultura, el turismo, la gastronomía, el patrimonio y las industrias culturales. Se desarrollará, digitalizará y organizará un «Banco de Historias de Vietnam», estructurado mediante metadatos para facilitar su búsqueda y reutilización. Paralelamente, se diseñará una identidad de marca país unificada, junto con un conjunto de herramientas de comunicación compartidas para ministerios, sectores y localidades.

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El plan resalta además la construcción de un ecosistema moderno de medios digitales mediante la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA) en la producción y distribución de contenidos. Se desarrollarán sistemas de contenidos digitales multilingües en plataformas transfronterizas, junto con campañas nacionales de comunicación que promuevan la cultura, el turismo y el patrimonio de Vietnam. Asimismo, los contenidos y eventos culturales tradicionales serán digitalizados para ampliar su alcance en el entorno en línea.

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El plan subraya la importancia de fortalecer la cooperación estratégica con agencias de prensa y medios internacionales de prestigio, así como con la comunidad vietnamita en el exterior, expertos y líderes de opinión globales. También prevé la creación de un sistema de evaluación y análisis de datos de medios digitales para medir el nivel de reconocimiento de la imagen nacional.

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Según la estrategia, la promoción de la imagen nacional no se limita a una tarea comunicativa, sino que constituye un proceso integral para proyectar los valores culturales, reafirmar la identidad y elevar el posicionamiento global de Vietnam. Al fortalecer la confianza, atraer recursos y conectar a las comunidades vietnamitas en el extranjero, se espera que esta estrategia contribuya al desarrollo sostenible y a una mayor integración internacional en los próximos años./.

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