Vietnam lanza un plan para promover la imagen nacional

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam aprobó la Decisión n.º 942/QD-BVHTTDL, con fecha del 24 de abril de 2026, relativa al plan de implementación de la estrategia de comunicación orientada a impulsar la proyección internacional de Vietnam para el período 2026-2030, con visión hasta 2045.
El plan tiene como objetivo materializar la estrategia aprobada por el Primer Ministro a inicios de este año, garantizando una ejecución coordinada y eficaz entre ministerios, sectores, localidades, organizaciones sociopolíticas, empresas y la ciudadanía. Asimismo, busca unificar la conciencia y la acción en torno a la construcción de la marca país, al tiempo que refuerza los esfuerzos de comunicación internacional.
En esencia, el plan pone el acento en movilizar la fuerza conjunta de todo el sistema político y la sociedad, vinculando la comunicación con la promoción de los valores culturales y el poder blando nacional. Se espera que esta iniciativa contribuya a mejorar la posición, la reputación y la imagen de Vietnam en el ámbito global, además de respaldar el desarrollo de las industrias culturales, en línea con la Resolución n.º 80/NQ/TW del Buró Político y la Resolución n.º 30/NQ-CP del Gobierno.
Para el período 2026-2030, el plan destaca la necesidad de un cambio profundo de mentalidad, un alto nivel de consenso en la sensibilización y la acción, así como la organización de conferencias, seminarios y foros de debate sobre la materia.
La estrategia será difundida de manera amplia entre ministerios, sectores, organizaciones político-sociales, autoridades locales, medios de comunicación, empresas y ciudadanos, tanto dentro como fuera del país.
Se reforzarán los programas de formación y capacitación en comunicación moderna y en el uso de datos aplicados a la comunicación.
El ministerio también establecerá un marco integral de contenidos comunicacionales, priorizando ámbitos como la cultura, el turismo, la gastronomía, el patrimonio y las industrias culturales. Se desarrollará, digitalizará y organizará un «Banco de Historias de Vietnam», estructurado mediante metadatos para facilitar su búsqueda y reutilización. Paralelamente, se diseñará una identidad de marca país unificada, junto con un conjunto de herramientas de comunicación compartidas para ministerios, sectores y localidades.
El plan resalta además la construcción de un ecosistema moderno de medios digitales mediante la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA) en la producción y distribución de contenidos. Se desarrollarán sistemas de contenidos digitales multilingües en plataformas transfronterizas, junto con campañas nacionales de comunicación que promuevan la cultura, el turismo y el patrimonio de Vietnam. Asimismo, los contenidos y eventos culturales tradicionales serán digitalizados para ampliar su alcance en el entorno en línea.
El plan subraya la importancia de fortalecer la cooperación estratégica con agencias de prensa y medios internacionales de prestigio, así como con la comunidad vietnamita en el exterior, expertos y líderes de opinión globales. También prevé la creación de un sistema de evaluación y análisis de datos de medios digitales para medir el nivel de reconocimiento de la imagen nacional.
Según la estrategia, la promoción de la imagen nacional no se limita a una tarea comunicativa, sino que constituye un proceso integral para proyectar los valores culturales, reafirmar la identidad y elevar el posicionamiento global de Vietnam. Al fortalecer la confianza, atraer recursos y conectar a las comunidades vietnamitas en el extranjero, se espera que esta estrategia contribuya al desarrollo sostenible y a una mayor integración internacional en los próximos años./.