Provincia de Quang Ninh celebrará Semana de Cultura, Deportes y Turismo

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Quang Ninh celebrará la Semana de Cultura, Deportes y Turismo del 25 de abril al 3 de mayo próximos en la ciudad de Ha Long y otras localidades como Hong Gai, Bai Chay y la zona de Yen Tu, informó Nguyen Thi Thanh Thuy, subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la localidad.



El evento tiene como objetivo atraer a cerca de 1,3 millones de visitantes y reafirmar la posición de la provincia como un centro turístico internacional moderno y dinámico.



El programa incluirá 14 actividades destacadas que combinarán armoniosamente los valores culturales tradicionales con elementos contemporáneos. La iniciativa también constituye una acción concreta para implementar la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo cultural de Vietnam, al tiempo que impulsa el crecimiento turístico de la provincia durante el segundo trimestre de 2026.



El punto central será el espectáculo artístico de apertura del Carnaval de Ha Long 2026 y el desfile callejero internacional “Danza de los Cinco Continentes”, programados para las 20:00 horas del 30 de abril en la Plaza 30/10 (barrio de Ha Long). Se espera que el evento atraiga a más de 80 mil asistentes y contará con la participación de artistas destacados como My Tam, Tung Duong y Quang Hung MasterD. Uno de los momentos más esperados será un desfile a gran escala con 60 carros alegóricos artísticos que recrearán la esencia cultural local e interactuarán con grupos artísticos internacionales.



Además, los visitantes podrán disfrutar de nuevos productos turísticos, entre ellos un desfile de 50 barcos decorados con luces en la bahía de Ha Long; una noche de música EDM combinada con tecnología de proyección 3D mapping en la Plaza 30/10 el 2 de mayo; y una obra de arte semiépica que recrea el viaje ascético del rey-monje Tran Nhan Tong en un entorno montañoso.



Para garantizar la atención a los visitantes, la provincia ha establecido subcomités especializados en logística, seguridad y salud. Asimismo, se organizarán de manera paralela actividades complementarias como una calle gastronómica internacional, la feria OCOP (Cada Comuna, Un Producto), exhibiciones de globos aerostáticos y torneos de artes marciales tradicionales, con el fin de crear un ambiente festivo integral.



A través de esta serie de eventos, Quang Ninh no solo aspira a recibir 1,3 millones de turistas, sino también a promover intensamente su imagen como un destino dinámico e integrado, avanzando gradualmente hacia su objetivo de convertirse en un centro de la industria del entretenimiento y de organización de eventos de talla internacional.



Para 2026, la provincia se ha fijado la meta de atraer a 22 millones de visitantes, de los cuales 5,2 millones serán turistas internacionales. Se espera que los ingresos por la llamada “industria sin humo” alcancen aproximadamente dos mil millones de dólares.



Solo en el primer trimestre de 2026, Quang Ninh recibió a más de 6,2 millones de turistas, superando el plan previsto y evidenciando el impulso de recuperación y el crecimiento positivo de la industria turística./.

VNA