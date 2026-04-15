Expansión territorial: Un impulso clave para crecimiento y diversificación del turismo

Hanoi (VNA)- La reorganización y fusión de las unidades administrativas en Vietnam ha abierto nuevos horizontes para muchas provincias, brindándoles un espacio de desarrollo más amplio, mayores recursos y más oportunidades estratégicas. Entre esos sectores, el turismo destaca como un área que aprovecha claramente las ventajas en recursos, cultura y conexiones regionales.



Ampliación del espacio, aumento del valor de la experiencia



Tras la fusión de Ha Giang y Tuyen Quang, la nueva provincia de Tuyen Quang ha formado una estructura turística de múltiples capas, que combina de manera armónica el valor histórico revolucionario, el paisaje ecológico de Na Hang - Lam Binh y la identidad cultural de las zonas altas, como la meseta de rocas de Dong Van y Hoang Su Phi. Esta integración ha dado lugar a un ecosistema turístico rico, que aumenta su atractivo y capacidad para conectar experiencias.



La provincia ha orientado su desarrollo hacia productos turísticos clave, como el turismo cultural e histórico, el turismo de grupos étnicos, el ecoturismo comunitario vinculado con sitios naturales y el turismo espiritual. La reestructuración en profundidad, teniendo la cultura como "fuente principal", ayuda a conectar los destinos como una cadena continua de experiencias, alargando la estancia y aumentando el valor de la marca.



Por su parte, la provincia de Gia Lai, tras su fusión con Binh Dinh, posee un espacio turístico que se extiende desde las mesetas hasta el mar, combinando bosques, playas y un valioso patrimonio cultural. El espacio cultural del gong de la Altiplanicie Occidental de Vietnam, junto con los destinos marinos como Ky Co, Eo Gio, Hon Kho y el sistema patrimonial Cham, así como las artes marciales tradicionales y el arte tradicional bai choi, crean una identidad diversa y única, que aumenta la competitividad.



Eliminando los cuellos de botella, impulsando la conexión regional



A pesar de su gran potencial, las provincias todavía enfrentan limitaciones en infraestructura y recursos humanos. Muchas rutas de transporte que conectan los principales destinos turísticos no están completas; la calidad de los trabajadores turísticos es desigual y falta profesionalismo. Por ello, es urgente invertir en infraestructura, mejorar la calidad de los servicios y capacitar a los recursos humanos.



Los expertos señalan que la conexión regional es una tendencia inevitable para el desarrollo sostenible del turismo, ya que ayuda a conectar productos turísticos, evita la duplicación y aumenta la competitividad. En este sentido, el papel de las grandes ciudades como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang es crucial para conectar el mercado, desarrollar rutas turísticas y alargar la estancia de los visitantes.



De hecho, la cooperación entre Hanoi y Gia Lai muestra un gran potencial complementario: Hanoi tiene una base de clientes y una infraestructura de servicios sólida, mientras que Gia Lai se destaca por su ecoturismo y la cultura local. La conexión de vuelos, la vinculación entre empresas y la diversificación de productos contribuirán a expandir el espacio turístico interregional, extendiéndose hacia la región costera del Centro Sur y la Altiplanicie Occidental de Vietnam.



Como sector económico integral, el turismo está convirtiéndose en un puente entre la conservación del patrimonio y el desarrollo económico, entre lo local y la integración global. Se espera que este sea un motor clave para impulsar el crecimiento, contribuyendo a la transformación de la estructura económica hacia una dirección verde, digital y sostenible./.

VNA