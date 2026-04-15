Turismo

Expansión territorial: Un impulso clave para crecimiento y diversificación del turismo

La reorganización y fusión de las unidades administrativas en Vietnam ha abierto nuevos horizontes para muchas provincias, brindándoles un espacio de desarrollo más amplio, mayores recursos y más oportunidades estratégicas. Entre esos sectores, el turismo destaca como un área que aprovecha claramente las ventajas en recursos, cultura y conexiones regionales.

Numerosos turistas visitan y disfrutan del ambiente cultural de la aldea de Lo Lo Chai, en la comuna de Lung Cu, provincia de Tuyen Quang. (Foto: qdnd.vn)
Numerosos turistas visitan y disfrutan del ambiente cultural de la aldea de Lo Lo Chai, en la comuna de Lung Cu, provincia de Tuyen Quang. (Foto: qdnd.vn)

Hanoi (VNA)- La reorganización y fusión de las unidades administrativas en Vietnam ha abierto nuevos horizontes para muchas provincias, brindándoles un espacio de desarrollo más amplio, mayores recursos y más oportunidades estratégicas. Entre esos sectores, el turismo destaca como un área que aprovecha claramente las ventajas en recursos, cultura y conexiones regionales.

Ampliación del espacio, aumento del valor de la experiencia

Tras la fusión de Ha Giang y Tuyen Quang, la nueva provincia de Tuyen Quang ha formado una estructura turística de múltiples capas, que combina de manera armónica el valor histórico revolucionario, el paisaje ecológico de Na Hang - Lam Binh y la identidad cultural de las zonas altas, como la meseta de rocas de Dong Van y Hoang Su Phi. Esta integración ha dado lugar a un ecosistema turístico rico, que aumenta su atractivo y capacidad para conectar experiencias.

La provincia ha orientado su desarrollo hacia productos turísticos clave, como el turismo cultural e histórico, el turismo de grupos étnicos, el ecoturismo comunitario vinculado con sitios naturales y el turismo espiritual. La reestructuración en profundidad, teniendo la cultura como "fuente principal", ayuda a conectar los destinos como una cadena continua de experiencias, alargando la estancia y aumentando el valor de la marca.

Por su parte, la provincia de Gia Lai, tras su fusión con Binh Dinh, posee un espacio turístico que se extiende desde las mesetas hasta el mar, combinando bosques, playas y un valioso patrimonio cultural. El espacio cultural del gong de la Altiplanicie Occidental de Vietnam, junto con los destinos marinos como Ky Co, Eo Gio, Hon Kho y el sistema patrimonial Cham, así como las artes marciales tradicionales y el arte tradicional bai choi, crean una identidad diversa y única, que aumenta la competitividad.

Eliminando los cuellos de botella, impulsando la conexión regional

A pesar de su gran potencial, las provincias todavía enfrentan limitaciones en infraestructura y recursos humanos. Muchas rutas de transporte que conectan los principales destinos turísticos no están completas; la calidad de los trabajadores turísticos es desigual y falta profesionalismo. Por ello, es urgente invertir en infraestructura, mejorar la calidad de los servicios y capacitar a los recursos humanos.

Los expertos señalan que la conexión regional es una tendencia inevitable para el desarrollo sostenible del turismo, ya que ayuda a conectar productos turísticos, evita la duplicación y aumenta la competitividad. En este sentido, el papel de las grandes ciudades como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang es crucial para conectar el mercado, desarrollar rutas turísticas y alargar la estancia de los visitantes.

De hecho, la cooperación entre Hanoi y Gia Lai muestra un gran potencial complementario: Hanoi tiene una base de clientes y una infraestructura de servicios sólida, mientras que Gia Lai se destaca por su ecoturismo y la cultura local. La conexión de vuelos, la vinculación entre empresas y la diversificación de productos contribuirán a expandir el espacio turístico interregional, extendiéndose hacia la región costera del Centro Sur y la Altiplanicie Occidental de Vietnam.

Como sector económico integral, el turismo está convirtiéndose en un puente entre la conservación del patrimonio y el desarrollo económico, entre lo local y la integración global. Se espera que este sea un motor clave para impulsar el crecimiento, contribuyendo a la transformación de la estructura económica hacia una dirección verde, digital y sostenible./.

VNA
#fusión de las unidades administrativas #Vietnam #el turismo
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Resolución 80

Noticias relacionadas

Turismo de Vietnam fija la meta de 45 a 50 millones de visitantes extranjeros en 2030

Turismo de Vietnam fija la meta de 45 a 50 millones de visitantes extranjeros en 2030

El sector turístico de Vietnam se orienta hacia un desarrollo más profesional, moderno y profundo, mejorando la calidad y la eficiencia. No solo se centra en aumentar el número de visitantes, sino también en elevar el valor añadido, contribuir cada vez más al Producto Interno Bruto (PIB) y generar efectos positivos para el desarrollo de otros sectores y áreas.

Ver más

Khanh Hoa atrae a turistas con su experiencia en viñedos

Khanh Hoa atrae a turistas con su experiencia en viñedos

Los viñedos de la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, están en plena temporada de cosecha y abren sus puertas al público para visitas y degustaciones. Las fotos que comparten los visitantes en redes sociales han despertado gran interés, impulsando aún más el turismo local.

Mui Ne (provincia de Lam Dong) se está convirtiendo en un destino popular para los amantes de los deportes acuáticos. (Foto: VNA)

Vietnam gana reconocimiento turístico con Mui Ne en el top mundial

El reconocimiento de Mui Ne (Vietnam) por la plataforma de viajes Booking.com como uno de los 10 destinos globales más populares para 2026 —junto con Bilbao (España), Barranquilla (Colombia), Filadelfia (Estados Unidos) y Guangzhou (China)— demuestra que el turismo del país indochino está ganando prestigio, volviéndose más distintivo y adquiriendo mayor profundidad.

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá (Foto: VNA)

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá

Vietnam promovió su potencial turístico en la 29.ª Feria de Viajes y Vacaciones en Canadá, que tuvo lugar el fin de semana con la participación de la Embajada de Vietnam, misiones diplomáticas, agencias de viajes, aerolíneas y organizaciones de promoción turística.

Turismo de Vietnam mantiene un fuerte impulso de crecimiento

Turismo de Vietnam mantiene un fuerte impulso de crecimiento

El sector turístico de Vietnam ha registrado tres meses consecutivos de fuerte crecimiento, con llegadas internacionales que superan los dos millones por mes. El país recibió casi 2,45 millones de visitantes en enero y más de 2,2 millones en febrero, un aumento inusual respecto a los últimos años.

Dunas de Mui Dinh: el “pequeño desierto” de Vietnam

Dunas de Mui Dinh: el “pequeño desierto” de Vietnam

Las dunas de Mui Dinh, en el sur de la provincia de Khanh Hoa, se han convertido en un destino turístico imperdible por sus extensas laderas de arena blanca y su paisaje único, que recuerda a un desierto en plena región costera del centro-sur de Vietnam.

En la playa de Cua Viet. (Fuente: VNA)

Triángulo turístico de Quang Tri impulsa desarrollo sostenible

Las playas Cua Tung, Cua Viet y la zona administrativa especial de Con Co tienen la oportunidad de conformar un “triángulo dorado” del turismo en la región central de Vietnam, lo que exige a la provincia de Quang Tri orientarse hacia un turismo de alto nivel, tomando como base la tranquilidad, la arquitectura verde y la profundidad histórica para el desarrollo de su marca.