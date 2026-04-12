Turismo

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá

Vietnam promovió su potencial turístico en la 29.ª Feria de Viajes y Vacaciones en Canadá, que tuvo lugar el fin de semana con la participación de la Embajada de Vietnam, misiones diplomáticas, agencias de viajes, aerolíneas y organizaciones de promoción turística.

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá (Foto: VNA)
Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá (Foto: VNA)

Ottawa (VNA) – Vietnam promovió su potencial turístico en la 29.ª Feria de Viajes y Vacaciones en Canadá, que tuvo lugar el fin de semana con la participación de la Embajada de Vietnam, misiones diplomáticas, agencias de viajes, aerolíneas y organizaciones de promoción turística.

Según los organizadores, el evento reunió más de 190 pabellones, incluidos más de 60 destinos internacionales y más de 40 expositores procedentes de localidades canadienses como Newfoundland, Quebec, Ontario y los Territorios del Noroeste. La cita anual ofrece a destinos turísticos, operadores de viajes, complejos turísticos y líneas de cruceros la oportunidad de interactuar directamente con los visitantes.

La Embajada de Vietnam en Canadá participó en la exposición con el objetivo de presentar al país como un destino atractivo. Con el respaldo de empresas turísticas nacionales y operadores de viajes, el pabellón vietnamita captó la atención gracias a su diseño cuidado y a la riqueza de su material informativo.

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Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá (Foto: VNA)


El primer secretario encargado de asuntos económicos y culturales, Vu Quang Hiep, señaló que la participación en el evento busca dar a conocer productos turísticos nuevos y distintivos de Vietnam a los visitantes internacionales, al tiempo que promueve la imagen del país y refuerza su presencia en el mapa turístico mundial.

La Embajada colaboró estrechamente con socios vietnamitas y la comunidad vietnamita en el extranjero para preparar los materiales de exhibición e información promocional. Muchos connacionales también contribuyeron a presentar productos turísticos y compartir experiencias prácticas con visitantes canadienses, animándolos a considerar Vietnam como un futuro destino de viaje.

Según Phan Quynh Trang, directora del Consejo Cultural y Educativo Canadá - Vietnam, la comunidad vietnamita en el exterior desempeña un papel importante en la promoción del turismo nacional a través de intercambios culturales, gastronomía y relatos personales sobre el país.

Los organizadores de la feria elogiaron la participación constante de Vietnam a lo largo de los años. Robert Player, responsable del evento, destacó que Vietnam sigue despertando un interés creciente entre los viajeros canadienses gracias a la diversidad de sus paisajes, su rica cultura y las oportunidades de recorrer el país de norte a sur./.

VNA
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