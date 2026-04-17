Sa Pa de Vietnam figura entre los pueblos pequeños más bellos del mundo

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Sa Pa, en la provincia norteña de Lao Cai, ha sido incluido en la lista de los 53 pueblos pequeños más bellos del mundo elaborada por la prestigiosa revista estadounidense Condé Nast Traveller, según informó la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam.



El reconocimiento se produce en un contexto de creciente auge del llamado “turismo lento” (slow travel), una tendencia que prioriza destinos con entornos naturales bien conservados, tranquilidad y experiencias locales auténticas.



Frente al turismo masivo en grandes ciudades o complejos turísticos, cada vez más viajeros optan por lugares que ofrecen privacidad, cercanía y una inmersión más profunda en la cultura local.



En este sentido, Sa Pa destaca como un destino singular, capaz de dejar una fuerte impresión por la combinación de su belleza natural y su riqueza cultural.



Sa Pa es un destino elegido por muchos turistas nacionales e internacionales para hacer turismo y aprender sobre la cultura local. (Foto: VNA)



Ubicado en las montañas del noroeste de Vietnam, el enclave es descrito como un pueblo relativamente tranquilo, alejado del ritmo acelerado de la vida urbana.



Su principal atractivo radica en un entorno natural privilegiado, caracterizado por montañas imponentes, extensos arrozales en terrazas, cascadas y rutas de senderismo que permiten a los visitantes explorar la naturaleza en estado puro.



Sa Pa representa así el encanto de los pequeños destinos con un ritmo de vida pausado, donde los viajeros pueden disfrutar de la naturaleza, la cultura y la vida local, al tiempo que se adentran en la esencia del lugar.



Junto a Sa Pa, único representante de Vietnam en la lista, figuran otros destinos destacados como Rovinj (Croacia), Kinsale (Irlanda), Varenna (Italia), Ban Rak Thai (Tailandia), Baños (Ecuador), Perast (Montenegro), Chefchaouen (Marruecos), Albarracín (España), Bar Harbor (Estados Unidos), Biei (Japón), Bled (Eslovenia), Bocas del Toro (Panamá), Colonia del Sacramento (Uruguay) y Castle Combe (Reino Unido)./.