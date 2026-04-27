Mayor cueva del mundo se abre al público en Vietnam a través de una experiencia inmersiva en 5D

​Quang Tri, Vietnam (VNA) - La empresa Oxalis puso en funcionamiento el Centro de Información de Exploración de Cuevas de Phong Nha, que incorpora una experiencia inmersiva en la cueva Son Doong -la mayor del mundo- mediante tecnología de realidad virtual (VR 5D), marcando un nuevo paso en la promoción del valor del patrimonio natural y la historia de exploración en la zona.

​El espacio expositivo recrea más de tres décadas de exploraciones subterráneas a través de imágenes, documentales, equipos especializados y mapas dibujados a mano. La integración de tecnología moderna permite a los visitantes apreciar con mayor detalle las formaciones de estalactitas, la magnitud de las cavernas y los sistemas de ríos subterráneos.

​Diseñado para evocar el entorno de una cueva natural, el centro presenta estructuras que simulan estalactitas, iluminación artística y un sistema de ventilación que reproduce las condiciones del interior de las cavernas, mejorando la experiencia del público.

​El principal atractivo es la exploración virtual de Son Doong con tecnología VR 5D, que ofrece imágenes en 8K, visión de 180 grados y efectos sensoriales como sonido, movimiento, viento, niebla y variaciones de temperatura, generando una sensación realista del recorrido desde la entrada hasta las grandes cámaras interiores.

Visitantes asisten a la proyección de documentales internacionales sobre cuevas. (Foto: VNA)

Según Oxalis, el centro aspira a convertirse en un punto de conexión entre conocimiento científico, historia de exploración y tecnología, facilitando un acceso más intuitivo al patrimonio. La experiencia VR, de unos 15 minutos, tiene un costo de 500.000 dongs (19 dólares) por persona, cuyos ingresos se destinan íntegramente a la Fundación Oxalis para proyectos comunitarios y mejora de las condiciones de vida locales.

​El área expositiva es de acceso gratuito y está abierta a todo público, sin límite de edad, desde turistas hasta estudiantes. El centro opera diariamente de 8:00 a 22:00 en la zona residencial de Phong Nha, en la provincia de Quang Tri.

​La iniciativa busca reforzar la conciencia sobre la conservación del patrimonio natural y fomentar el desarrollo de un turismo sostenible, consolidando la posición de Phong Nha en el mapa turístico nacional e internacional.

​Desde inicios de la década de 1990, las expediciones de la Asociación Británica de Exploración de Cuevas, lideradas por Howard Limbert, sentaron las bases para el desarrollo turístico de la región. Tras más de 35 años de exploración, el equipo ha identificado 476 cuevas con una longitud total de unos 330 kilómetros, entre ellas destinos de renombre mundial como Thien Duong, En, Va y, especialmente, Son Doong.

​El auge del turismo de cuevas en Phong Nha - Ke Bang ha generado empleo estable para más de 5.000 trabajadores locales y ha impulsado la creación de más de 150 establecimientos de alojamiento, contribuyendo de forma significativa al desarrollo socioeconómico de la región./.