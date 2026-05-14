Viaje en tren patrimonial aporta una nueva identidad al turismo del centro de Vietnam

Hanoi (VNA) - Más que un simple trayecto panorámico por una de las rutas ferroviarias costeras más espectaculares de Vietnam, el tren “Conexión del Patriomnio del Centro” entre las ciudades centrales de Hue y Da Nang está emergiendo como una experiencia de turismo cultural distintiva, en la que la música, la gastronomía y los paisajes se combinan para redefinir la imagen del transporte ferroviario moderno.



A lo largo de uno de los trayectos ferroviarios costeros más bellos del país, el tren atraviesa el paso de Hai Van, la bahía de Lang Co y diversas zonas de gran riqueza cultural. En cada estación del año, el paisaje ofrece una belleza distinta: desde las delicadas flores blancas de la primavera hasta los tonos dorados y luminosos del verano, creando un viaje lleno de emociones.



Este tren brinda un espacio de experiencia cultural viva. En el vagón comunitario, artistas de Hue y Da Nang presentan de manera alternada música folclórica, canto tradicional de Hue y otras expresiones artísticas típicas de cada localidad. Al mismo tiempo, los pasajeros pueden degustar platos tradicionales del centro del país preparados y presentados por artesanos culinarios locales, lo que permite comprender mejor la cultura y la vida cotidiana de las regiones recorridas.



Muchos viajeros consideran que el mayor atractivo del trayecto es la sensación de conexión entre las personas y la naturaleza, entre la memoria y el presente. Las personas mayores evocan los viajes en tren de antaño, mientras que los jóvenes y turistas extranjeros descubren una experiencia novedosa, sostenible y profundamente cultural.



Detrás de este recorrido se encuentra el esfuerzo del personal del sector ferroviario, incluidos ingenieros, técnicos y trabajadores encargados de la operación, el mantenimiento técnico, la seguridad y la atención al pasajero. Todas las etapas se desarrollan de manera rigurosa para garantizar la calidad del servicio y ofrecer comodidad durante el viaje.

En el tren “Conexión del Patriomnio del Centro” (Fuente: nhandan.vn)





Actualmente, el sector ferroviario vietnamita impulsa la renovación de su imagen mediante la incorporación de elementos culturales y turísticos en sus servicios. Esta transformación no solo se refleja en los modelos de operación, sino también en detalles concretos como la limpieza de los vagones, la atención cercana y profesional, los espacios comunitarios y la puntualidad y seguridad del trayecto.



La principal diferencia del tren “Conexión del Patrimonio del Centro” radica en su excepcional recorrido. La línea Hue-Da Nang atraviesa el paso de Hai Van y la bahía de Lang Co, lugares que reúnen paisajes naturales sobresalientes y una profunda identidad cultural de la región central. Además, la coordinación entre el sector ferroviario, las autoridades locales, artistas y equipos de servicio ha contribuido a crear un espacio cultural distintivo a bordo.



No obstante, mantener este modelo también implica numerosos desafíos. El trayecto por el paso de Hai Van presenta una geografía compleja y está muy expuesto a las condiciones climáticas del centro del país, especialmente durante la temporada de lluvias y tormentas. Asimismo, las actividades artísticas y gastronómicas en el tren requieren una estrecha coordinación entre los equipos técnicos, operativos y logísticos.



Ante las crecientes expectativas de los pasajeros, el sector ferroviario debe garantizar simultáneamente la seguridad y disciplina operativa, al tiempo que renueva constantemente los servicios y mejora la experiencia del viaje. Estos esfuerzos reflejan la determinación de construir una imagen moderna del ferrocarril vietnamita sin perder la identidad cultural nacional.



A partir de la experiencia de este tren patrimonial, numerosos escritores y artistas han encontrado inspiración para crear poemas, crónicas y relatos durante el propio trayecto. Este material creativo podría servir de base para desarrollar nuevos espacios culturales a bordo mediante música, literatura y publicaciones temáticas sobre la ruta Hai Van-Lang Co.



Con esta orientación, el tren “Conexión del Patrimonio del Centro” aspira no solo a convertirse en un producto de transporte y turismo, sino también en un ecosistema cultural propio, capaz de dejar en cada pasajero recuerdos imborrables de la región patrimonial del centro de Vietnam./.