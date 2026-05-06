Da Nang es reconocida entre los destinos más atractivos de Asia para el verano de 2026

Da Nang (VNA) La ciudad centrovietnamita de Da Nang figura nuevamente en el mapa turístico internacional al ocupar el segundo lugar en la lista de “Los destinos más maravillosos de Asia para el verano”, publicada por Lonely Planet el 1 de mayo de 2026, según informó el Centro de Promoción Turística de la urbe.

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La clasificación de Lonely Planet destaca que el verano en Asia presenta marcados contrastes regionales, desde destinos de clima soleado y condiciones favorables hasta grandes urbes con temperaturas cálidas y húmedas. En un contexto de creciente demanda turística, la elección del destino adecuado cobra especial relevancia, y Da Nang se consolida como una de las opciones más destacadas.

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Según el análisis de la publicación, Da Nang es un “paraíso para los amantes de las actividades al aire libre”, con especial protagonismo de playas como My Khe y Non Nuoc, que ofrecen condiciones ideales para el turismo de sol y mar. Asimismo, su diverso ecosistema turístico - que incluye la península de Son Tra, el conjunto paisajístico de las Montañas de Mármol (Ngu Hanh Son), el Museo de Escultura Cham, así como su cercanía con la ciudad antigua de Hoi An - contribuye a su atractivo singular.

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La armoniosa combinación de recursos naturales, patrimonio cultural e infraestructura turística moderna permite a Da Nang mantener un atractivo sostenido. La ciudad no solo se posiciona como un destino de descanso, sino que también ofrece experiencias variadas, desde la exploración de la naturaleza y la cultura hasta la gastronomía y servicios turísticos de alta calidad.

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Su inclusión en la clasificación de Lonely Planet, una de las editoriales de guías de viaje más influyentes a nivel mundial, contribuye a reforzar la imagen de Da Nang en el mercado internacional y amplía las oportunidades para atraer visitantes, especialmente de Australia y de segmentos interesados en el turismo de playa y experiencias al aire libre.

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Durante las festividades del aniversario de los Reyes Hung y los feriados del 30 de abril y 1 de mayo de 2026, Da Nang recibió más de 1,46 millones de visitantes, un aumento superior al 35% en comparación con el mismo período del año anterior. Las actividades culturales, deportivas y turísticas, junto con políticas de estímulo efectivas, han impulsado el crecimiento del sector turístico de la ciudad.

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La subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, Nguyen Thi Hoai An, señaló que en 2026 la industria turística local espera recibir un fuerte incremento de visitantes nacionales e internacionales, consolidando así la imagen de una ciudad dinámica y con identidad propia.

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Para 2026, Da Nang se ha fijado el objetivo de alcanzar cerca de 20 millones de visitantes, con la aspiración de reforzar su posición como uno de los principales destinos turísticos de Vietnam y de la región./.