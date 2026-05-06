Da Nang acelera construcción de internados en zonas montañosas y fronterizas

Da Nang, Vietnam (VNA)- Seis proyectos de internados multiniveles (desde primaria hasta secundaria básica) en las comunas montañosas y fronterizas de la ciudad centrovietnamita de Da Nang entraron en una fase de construcción acelerada, con el objetivo de completarse totalmente antes del 30 de agosto, siguiendo las directrices de las autoridades locales.



Estas obras tienen una importancia especial para elevar el nivel educativo, impulsar el desarrollo socioeconómico, materializar las políticas a favor de las minorías étnicas y salvaguardar las fronteras de la Patria.



En la obra del internado Hung Son, en la comuna homónima, ingenieros y obreros trabajan continuamente día y noche para agilizar la construcción. Diversos frentes de trabajo se concentran en partidas principales como los bloques de aulas, la infraestructura técnica y las áreas auxiliares. Según la unidad constructora, el trabajo nocturno busca aprovechar las condiciones climáticas favorables, reducir los tiempos de ejecución y asegurar el cronograma general del proyecto.



El proyecto de la escuela Hung Son cuenta con una inversión total de más de 12 millones de dólares, con una escala de 38 aulas y capacidad para 1.340 estudiantes. Incluye instalaciones completas como salas de materias especializadas, áreas de internado para alumnos y profesores, comedor, pabellón multiusos, biblioteca, canchas deportivas e infraestructura técnica sincronizada. Esta se considera una obra de infraestructura civil con un significado práctico para el desarrollo local, satisfaciendo la creciente demanda educativa de los estudiantes de las zonas montañosas.



La construcción de estos seis internados se ejecuta conforme a las directrices del Buró Político sobre la inversión en centros educativos para comunas fronterizas. El proyecto cuenta con una financiación total cercana a los 68,4 millones de dólares procedentes del presupuesto central y contempla la edificación de 141 aulas, con capacidad para atender las necesidades educativas de aproximadamente 4.800 estudiantes de las zonas fronterizas de la ciudad.



De acuerdo con la junta de gestión de inversiones en construcción de obras civiles, industriales e infraestructura técnica de Da Nang, los contratistas han desplegado diversas fases como la nivelación del terreno, cimientos, estructuras y los bloques de aulas, internados y comedores; algunas partidas ya han completado la etapa de obra negra, pero el progreso general aún no alcanza los requisitos exigidos.



Para abordar las dificultades, los contratistas están reforzando el personal y los equipos, organizando frentes de trabajo adicionales y aumentando los turnos de manera continua para compensar el retraso.



Ante la presión del cronograma, el Comando Militar de Da Nang estableció cinco grupos de trabajo con casi 250 oficiales y soldados para apoyar la construcción en las obras. Según la ciudad, esta es una misión política crucial que contribuye al cuidado de la educación, el fortalecimiento del conocimiento ciudadano y la consolidación del apoyo popular en las zonas fronterizas.



Tran Anh Tuan, vicepresidente del Comité Popular municipal, exigió a las unidades pertinentes aumentar la mano de obra y la maquinaria, acelerar la construcción y asegurar de manera proactiva el suministro de materiales. Asimismo, deben actualizar el progreso diariamente y resolver de inmediato cualquier obstáculo que surja para garantizar la finalización en el plazo establecido./.

VNA