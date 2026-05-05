Revisan programas de formación de recursos humanos en tecnologías estratégicas en Vietnam

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam pidió a universidades, institutos y centros de investigación ajustar y desarrollar programas de formación de recursos humanos de alta calidad en campos de tecnologías estratégicas.



Según la directiva, las instituciones de formación deben llevar a cabo una revisión integral de los programas en áreas como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), circuitos integrados, tecnología de la información, inteligencia artificial, big data, ciberseguridad y otras tecnologías avanzadas; prestando especial atención a los objetivos, competencias de egreso, contenidos, métodos de enseñanza, evaluación y grado de actualización de las nuevas tecnologías.



Se pide que los programas se ajusten para aumentar la integración interdisciplinaria, incorporar asignaturas sobre tecnologías núcleo y emergentes; incrementar la proporción de práctica y aprendizaje basado en proyectos, vinculando la formación con la investigación y las empresas; así como ampliar la enseñanza en inglés.



Al mismo tiempo, se debe desarrollar nuevos programas en áreas clave como diseño y fabricación de circuitos integrados, inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y tecnologías para la transformación digital y la Industria 4.0, así como en otras tecnologías avanzadas emergentes.



Asimismo, las instituciones deben fortalecer el cuerpo docente, asegurando cantidad, estructura y nivel académico adecuados; dando prioridad a profesores con doctorado, experiencia en investigación y cooperación internacional, y atrayendo expertos de empresas e institutos de investigación para participar en la enseñanza.



También se requiere revisar e invertir en infraestructura, laboratorios, centros de investigación, tecnologías y materiales digitales para la formación.



En cuanto a la cooperación, el Ministerio pide intensificar los vínculos con empresas y corporaciones nacionales e internacionales, institutos de investigación y centros de innovación; implementando modalidades como co-diseño de programas, formación bajo demanda, prácticas, investigación conjunta y desarrollo de productos.



Se fomenta la creación de grupos de investigación sólidos, redes de expertos y modelos de cooperación entre universidades, empresas e institutos de investigación.



Además, se enfatiza la promoción de la investigación científica e innovación, vinculando la formación con la investigación; el desarrollo de la educación de posgrado, especialmente a nivel de doctorado en tecnologías avanzadas; la creación de centros de innovación, empresas de ciencia y tecnología, y el apoyo a la transferencia tecnológica y al emprendimiento.



Las instituciones deben elaborar planes de revisión y ajuste de los programas y presentarlos al Ministerio de Educación y Formación antes del 15 de junio de 2026./.

VNA