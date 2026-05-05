Sociedad

Revisan programas de formación de recursos humanos en tecnologías estratégicas en Vietnam

El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam pidió a universidades, institutos y centros de investigación ajustar y desarrollar programas de formación de recursos humanos de alta calidad en campos de tecnologías estratégicas.

Laboratorio Nacional de Mecatrónica y Aplicaciones, Facultad de Ingeniería, Universidad de Da Nang. Foto: VNA
Laboratorio Nacional de Mecatrónica y Aplicaciones, Facultad de Ingeniería, Universidad de Da Nang. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam pidió a universidades, institutos y centros de investigación ajustar y desarrollar programas de formación de recursos humanos de alta calidad en campos de tecnologías estratégicas.

Según la directiva, las instituciones de formación deben llevar a cabo una revisión integral de los programas en áreas como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), circuitos integrados, tecnología de la información, inteligencia artificial, big data, ciberseguridad y otras tecnologías avanzadas; prestando especial atención a los objetivos, competencias de egreso, contenidos, métodos de enseñanza, evaluación y grado de actualización de las nuevas tecnologías.

Se pide que los programas se ajusten para aumentar la integración interdisciplinaria, incorporar asignaturas sobre tecnologías núcleo y emergentes; incrementar la proporción de práctica y aprendizaje basado en proyectos, vinculando la formación con la investigación y las empresas; así como ampliar la enseñanza en inglés.

Al mismo tiempo, se debe desarrollar nuevos programas en áreas clave como diseño y fabricación de circuitos integrados, inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y tecnologías para la transformación digital y la Industria 4.0, así como en otras tecnologías avanzadas emergentes.

Asimismo, las instituciones deben fortalecer el cuerpo docente, asegurando cantidad, estructura y nivel académico adecuados; dando prioridad a profesores con doctorado, experiencia en investigación y cooperación internacional, y atrayendo expertos de empresas e institutos de investigación para participar en la enseñanza.

También se requiere revisar e invertir en infraestructura, laboratorios, centros de investigación, tecnologías y materiales digitales para la formación.

En cuanto a la cooperación, el Ministerio pide intensificar los vínculos con empresas y corporaciones nacionales e internacionales, institutos de investigación y centros de innovación; implementando modalidades como co-diseño de programas, formación bajo demanda, prácticas, investigación conjunta y desarrollo de productos.

Se fomenta la creación de grupos de investigación sólidos, redes de expertos y modelos de cooperación entre universidades, empresas e institutos de investigación.

Además, se enfatiza la promoción de la investigación científica e innovación, vinculando la formación con la investigación; el desarrollo de la educación de posgrado, especialmente a nivel de doctorado en tecnologías avanzadas; la creación de centros de innovación, empresas de ciencia y tecnología, y el apoyo a la transferencia tecnológica y al emprendimiento.

Las instituciones deben elaborar planes de revisión y ajuste de los programas y presentarlos al Ministerio de Educación y Formación antes del 15 de junio de 2026./.

VNA
#tecnologías estratégicas #Vietnam #STEM
Seguir VietnamPlus

Resolución 71

Noticias relacionadas

Ver más

Hanoi acelera siete proyectos de puentes sobre el río Rojo (Foto: VNA)

Hanoi acelera siete proyectos de puentes sobre el río Rojo

A comienzos de mayo, Hanoi acelera la construcción de varios puentes sobre el río Rojo, con proyectos que registran avances significativos. Sin embargo, la liberación de terrenos, la reubicación de infraestructuras técnicas y las condiciones de obra siguen siendo factores críticos que afectan los plazos generales.

El punto central (aldea Vinh Truong, comuna Phuoc Dinh) para la construcción de la Central Nuclear Ninh Thuan 1. (Fuente: VNA)

Implementación acelerada del proyecto de centrales nucleares de Ninh Thuan

El proyecto de las centrales nucleares Ninh Thuan 1 y 2 es una obra clave de carácter nacional; para garantizar su finalización en cinco años, la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa está acelerando el progreso y se propone concluir la compensación y la liberación de terrenos en el segundo trimestre de 2026, conforme a las directrices del Primer Ministro.