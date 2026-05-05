Ciudad Ho Chi Minh impulsa obras por 50 aniversario de adopción de su nombre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Ciudad Ho Chi Minh acelera la ejecución de más de 100 proyectos de infraestructura técnica y social para conmemorar el 50.º aniversario de la fecha en que la antigua Saigón-Gia Dinh adoptó el nombre del Presidente Ho Chi Minh (2 de julio de 1976 – 2026)



Entre ellos se incluyen muchos proyectos clave como la línea ferroviaria Thu Thiem - Long Thanh, la autopista Ho Tram - Aeropuerto Internacional de Long Thanh, la ampliación de la carretera Nguyen Tat Thanh y el complejo portuario de Cai Mep Ha, entre otros.



Además, se realizarán actividades como exposiciones, ferias de libro, actuaciones artísticas y plantación de árboles en Ciudad Ho Chi Minh y la provincia de Nghe An, tierra natal del Presidente Ho Chi Minh, con vistas a conmemorar el 136 aniversario del natalicio del Tío Ho (19 de mayo) y los 115 años de su partida en busca de un camino hacia la salvación nacional (5 de junio).



Cabe destacar que la ciudad vinculará las actividades conmemorativas con la concreción del estudio y el seguimiento del pensamiento del Presidente Ho Chi Minh, priorizando especialmente los preparativos para el nuevo año escolar 2026-2027.



En esta ocasión, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh también lanzará un movimiento de emulación en todo el sistema político.



La metrópolis también organizará espectáculos de fuegos artificiales a gran altura en tres lugares (la zona de la entrada al túnel del río Saigon, en el barrio de An Khanh; la zona del Nuevo Centro de la Ciudad, en el barrio de Binh Duong; y la plaza de la Torre Tam Thang, en el barrio de Vung Tau) y varios espectáculos a baja altura la noche del 2 de julio./.

VNA