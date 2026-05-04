Sociedad

Ciudad de Da Nang se posiciona como un destino global para nómadas digitales

La ciudad vietnamita de Da Nang atrae cada vez más nómadas digitales gracias a su bajo coste de vida, calidad de vida y crecimiento turístico, compitiendo con Bali y Chiang Mai.

Según Le Courrier International, Da Nang impresiona por sus 32 kilómetros de costa (Fuente: VNA)
Según Le Courrier International, Da Nang impresiona por sus 32 kilómetros de costa (Fuente: VNA)

París (VNA) – La ciudad vietnamita de Da Nang se está consolidando rápidamente como uno de los destinos favoritos de los nómadas digitales de todo el mundo, rivalizando cada vez más con enclaves ya consolidados como Chiang Mai y Bali.

En un reportaje publicado el 3 de mayo, la página Le Courrier International señaló que, incluso sin un visado específico para trabajadores remotos, Da Nang sigue atrayendo a un número creciente de profesionales independientes de ubicación. Su atractivo radica en la combinación de calidad de vida, costos relativamente bajos y un ecosistema turístico bien desarrollado, mientras que la mayoría de los visitantes extranjeros ingresa bajo la política de visado electrónico de tres meses de Vietnam.

El perfil internacional de la ciudad ha ido en aumento en los últimos años. En 2019, The New York Times la calificó como el “Miami de Vietnam” y la incluyó entre los 52 destinos a visitar.

Con una costa de 32 kilómetros, resorts de alta gama y una animada escena gastronómica y nocturna, Da Nang ha reforzado aún más su atractivo con nuevos desarrollos hoteleros de lujo y la ampliación de exenciones de visado destinadas a estimular el turismo.

Los esfuerzos dirigidos a captar el segmento de nómadas digitales también están cobrando impulso. El evento Da Nang Nomad Fest, celebrado en marzo, puso de relieve las ambiciones de la ciudad, mientras que la cobertura de los medios locales apunta a una afluencia constante de trabajadores remotos en medio del cambio global hacia formas de empleo más flexibles e independientes de la ubicación.

Aunque no existen datos oficiales sobre el tamaño de esta comunidad, su presencia es cada vez más visible, especialmente en el mercado inmobiliario. Los costos de alquiler en los distritos céntricos han aumentado, con estudios que promedian unos 6 millones de VND (alrededor de 260 USD) al mes, y apartamentos con dormitorio que alcanzan hasta 12 millones de VND (unos 520 USD).

Las opiniones entre los residentes son diversas. Hana Nguyen, quien gestiona un espacio de coworking en la ciudad, afirmó que los nómadas digitales están ayudando a crear empleo para los trabajadores vietnamitas en áreas como diseño gráfico, traducción y apoyo administrativo, además de impulsar la demanda de servicios locales.

Por su parte, Daniel Schlagwein, de la Universidad Chulalongkorn de Tailandia, observó que los residentes tienden a ver a los nómadas digitales de manera más positiva que a los turistas de corta estancia, debido a sus estancias más prolongadas, estilos de vida más integrados y un gasto constante que contribuye a beneficios económicos más sostenibles.

Sin embargo, esta afluencia no está exenta de inconvenientes. El aumento del costo de vida, especialmente en la vivienda, figura entre las principales preocupaciones. A medida que Da Nang sigue aprovechando la tendencia global del trabajo remoto, enfrenta el desafío de equilibrar las oportunidades de crecimiento con el mantenimiento de la asequibilidad y la calidad de vida de sus habitantes./.

VNA
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