Sociedad

Vietnam acelera restablecimiento del suministro eléctrico tras fuertes granizadas y torbellinos

Fuertes tormentas, granizo y vientos huracanados afectan varias provincias del norte de Vietnam, provocando daños en la red eléctrica, viviendas y cultivos, con labores urgentes de recuperación.

Se registraron nuevas tormentas con granizo y fuertes vientos que causaron importantes daños en viviendas y cultivos (Fuente: VNA)
Se registraron nuevas tormentas con granizo y fuertes vientos que causaron importantes daños en viviendas y cultivos (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Las unidades de la Corporación de Electricidad del Norte de Vietnam (EVNNPC) se movilizaron con urgencia para reparar las averías y restablecer el suministro eléctrico tras las fuertes granizadas y torbellinos que afectaron a varias provincias del norte del país.

Aunque el fenómeno de granizo ha cesado, los remanentes de la tormenta y sus efectos continúan impactando la operación de la red eléctrica.

​La tarde del 2 de mayo, condiciones meteorológicas extremas con lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos huracanados y granizo se registraron en numerosas localidades norteñas como Thai Nguyen, Tuyen Quang, Lao Cai, Dien Bien, Phu Tho y Bac Ninh, causando daños en infraestructuras y la interrupción del suministro eléctrico en varias zonas.

​En las áreas afectadas, múltiples tramos de líneas eléctricas resultaron dañados y en algunos puntos se produjo la caída de postes debido a la fuerte intensidad del viento. Inmediatamente después de los incidentes, las unidades del sector eléctrico movilizaron personal y equipos, desplegando varias brigadas para acceder a los lugares afectados, aislar los puntos de avería, reducir el área de impacto y ejecutar planes de reparación adecuados a cada situación.

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En condiciones meteorológicas adversas, técnicos y trabajadores del sector eléctrico han trabajado durante toda la noche, priorizando la restauración del suministro a cargas esenciales y zonas residenciales, garantizando al mismo tiempo estrictos requisitos de seguridad técnica antes de la reconexión de la red.

Según EVNNPC, las unidades continúan movilizando al máximo sus recursos humanos y materiales, manteniendo equipos de guardia permanente y esforzándose por reparar con la mayor rapidez posible los daños causados por el desastre natural, con el objetivo de restablecer un suministro eléctrico seguro y estable para la vida cotidiana y la producción.​

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Se registraron nuevas tormentas con granizo y fuertes vientos que causaron importantes daños en viviendas y cultivos (Fuente: VNA)

Paralelamente a las labores de reparación, el sector eléctrico ha advertido a la población que no se acerque a zonas con postes caídos o cables eléctricos rotos, que no toque equipos eléctricos exteriores durante condiciones meteorológicas adversas, y que revise de forma preventiva los sistemas eléctricos domésticos, informando cualquier riesgo a la línea de atención al cliente 19006769.

Asimismo, en la tarde del 3 de mayo, las autoridades de la provincia central de Nghe An informaron que en varias localidades montañosas como Thanh Binh Tho, Anh Son y Nhan Hoa, se registraron nuevas tormentas con granizo y fuertes vientos que causaron importantes daños en viviendas y cultivos.

En la comuna de Nhan Hoa, el fenómeno provocó graves pérdidas materiales y productivas, incluyendo el derrame de aproximadamente 2.000 toneladas de melaza tras el impacto de un rayo en un depósito de una planta azucarera, con daños estimados de hasta 8 mil millones de VND (320.000 USD).

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En Thanh Binh Tho, las tormentas destruyeron o dañaron parcialmente 193 viviendas y una casa comunitaria, con pérdidas estimadas en más de 6 mil millones de VND (240.000 USD). Además, grandes superficies agrícolas resultaron afectadas: más de 112 hectáreas de arroz y 20 hectáreas de maíz sufrieron daños superiores al 70%, con pérdidas estimadas en más de 3,7 mil millones de VND (cerca de 150.000 USD).

Las autoridades locales han ordenado a las aldeas realizar inspecciones urgentes y reportar los daños, coordinar la evaluación en el terreno y movilizar fuerzas locales para apoyar a la población en la recuperación de la vida cotidiana y la producción. También han recomendado a los agricultores reforzar viviendas y rehabilitar las áreas de cultivo dañadas para reducir pérdidas./.

VNA
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