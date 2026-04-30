Ciudad de Can Tho apuesta por el inglés para fortalecer la integración internacional

Can Tho, Vietnam (VNA)- La ciudad survietnamita de Can Tho adoptó un plan para convertir el inglés en la segunda lengua en sus escuelas, con el objetivo de elevar la calidad de la educación, crear un impulso para la integración internacional y promover el desarrollo socioeconómico de la localidad.

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El punto más destacado es el cambio de “aprender” a “utilizar” un idioma extranjero, donde el inglés no es solo una asignatura, sino que se convierte gradualmente en una herramienta de comunicación, aprendizaje y gestión en el entorno educativo.

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Desde ahora hasta 2030, la ciudad se centrará en la implementación de proyectos piloto y en sentar las bases con el objetivo de que todas públicas impartan clases de inglés desde el primer grado. Para ello, se invertirá un presupuesto total estimado de más de 26,7 millones de dólares en infraestructura tecnológica, desarrollo de materiales de aprendizaje digital, aplicación de inteligencia artificial (IA) y, especialmente, en el fortalecimiento de las capacidades del profesorado.

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La implementación se realiza mediante una zonificación que prioriza las áreas con dificultades para cerrar la brecha educativa. En la siguiente fase (de 2030 a 2035), Can Tho ampliará sus modelos de enseñanza bilingües y mejorados. Para el periodo 2035-2045, el objetivo principal de la ciudad es convertir el inglés en una herramienta de aprendizaje e integración, avanzando hacia su adopción generalizada en todo el sistema educativo.

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A nivel universitario, la ciudad aspira a que el 100% de las instituciones de formación utilicen el inglés como lengua principal de docencia e investigación para 2045.

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Can Tho cuenta actualmente con más de 1.200 instituciones educativas, con alrededor de 670.000 estudiantes. Aunque la enseñanza y el aprendizaje del inglés han mejorado, aún existen limitaciones, ya que se queda principalmente en una asignatura, el entorno de uso no está definido claramente y la brecha entre regiones sigue siendo amplia. Por tal motivo, el proyecto se considera un paso estratégico para mejorar la calidad del capital humano y la competitividad local.

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En el nivel universitario, diversas instituciones ya han implementado programas de enseñanza en inglés. Según Ho Hong Lien, de la Universidad de Can Tho, el mayor desafío es la disparidad en la capacidad de profesores y estudiantes, especialmente en las habilidades orales. Por esa razón, es necesario construir un entorno académico bilingüe donde el inglés se utilice con frecuencia en la enseñanza, la investigación y la administración.

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Una solución clave es desarrollar un ecosistema académico bilingüe, con materiales, sistemas de gestión e información disponibles en versiones tanto en vietnamita como en inglés, con el fin de formar un pensamiento académico en inglés de manera natural.

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En la Universidad Nam Can Tho, según el rector de la institución, Nguyen Van Quang, existen actualmente 10 carreras impartidas totalmente en inglés en áreas como medicina, tecnología, economía y comunicación. La universidad construye un entorno internacional con currículos estandarizados, docentes nacionales y extranjeros, instalaciones modernas, programas de intercambio estudiantil y una comunidad de aprendizaje multicultural.

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El proyecto en Can Tho no es solo una innovación educativa, sino una estrategia a largo plazo orientada a construir un ecosistema educativo moderno, donde el inglés se convierta en una herramienta esencial para las generaciones futuras./.