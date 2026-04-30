Vietnam y Venezuela impulsan cooperación turística con nuevas perspectivas bilaterales

Caracas (VNA)- El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, sostuvo una reunión con la ministra de Turismo del país latinoamericano, Daniella Cabello, con el objetivo de intercambiar orientaciones para impulsar la cooperación bilateral en el sector sin humo, explotar eficazmente el potencial de cada nación y fortalecer los vínculos entre sus pueblos.



Durante el encuentro, celebrado el 29 de abril en Caracas, Trung My presentó los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam tras casi cuatro décadas de Doi Moi (Renovación), así como la estrategia de desarrollo turístico para el período 2026-2030, orientada a convertir el turismo en un sector económico de vanguardia, de alta calidad y sostenible, con la meta de recibir entre 45 y 50 millones de visitantes internacionales para 2030.



El diplomático destacó que, gracias a su extensa costa, diversidad de ecosistemas, rico patrimonio cultural y singular gastronomía, Vietnam consolida cada vez más su posición en el mapa turístico mundial. Añadió que la experiencia vietnamita en turismo comunitario, ecoturismo y transformación digital ofrece amplias posibilidades de cooperación práctica con Venezuela.



Al reiterar la política constante del Partido y del Estado vietnamitas de valorar la amistad tradicional y la Asociación Integral con Venezuela, el embajador subrayó que el turismo constituye un puente eficaz para acercar aún más las relaciones bilaterales a la vida cotidiana de ambos pueblos.



A pesar de la distancia geográfica, cada país posee un potencial turístico singular que puede complementarse en la creación de productos interregionales, la promoción de destinos y el intercambio de experiencias sobre desarrollo sostenible.



En ese sentido, la parte vietnamita propuso intensificar el intercambio de delegaciones, la participación en ferias internacionales de turismo, la cooperación en formación de recursos humanos y el estudio de la posibilidad de ampliar las conexiones aéreas en el futuro.



A su vez, Cabello valoró altamente los logros de desarrollo de Vietnam, especialmente el fuerte ascenso de su sector turístico en los últimos años. Indicó que el Gobierno venezolano identifica al turismo como uno de los pilares estratégicos para diversificar la economía y expresó su deseo de potenciar el intercambio de experiencias con Vietnam en el desarrollo del ecoturismo y la construcción de la marca nacional.



Celebró la participación de numerosas empresas turoperadoras vietnamitas en eventos turísticos internacionales en Venezuela, especialmente la Feria Internacional de Turismo del país sudamericano (FITVEN). Estas actividades, según comentó, no solo ayudan a las empresas de ambos países a encontrar oportunidades de cooperación, sino que también contribuyen a dar a conocer la imagen de cada país y su gente a nivel internacional.



La funcionaria también confirmó su asistencia a la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh 2026, prevista del 27 al 29 de agosto de 2026, considerando este evento como una oportunidad crucial para que Venezuela fortalezca sus conexiones con socios de la región de Asia-Pacífico.



Ambas partes coincidieron en que la base de confianza política y la amistad tradicional entre Vietnam y Venezuela representan una ventaja importante para impulsar la cooperación turística, superar las barreras de la distancia geográfica y abrir nuevas perspectivas para la cooperación bilateral en el futuro./.

VNA