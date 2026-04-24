Hanoi presenta ocho nuevos destinos ecológicos

Hanoi (VNA)- Con el objetivo de desarrollar el turismo de manera sostenible, el Departamento de Turismo de Hanoi ha presentado ocho nuevos productos y destinos turísticos de la capital.



Estos productos han sido diseñados bajo el lema "Viaje ecológico", enfocándose en la conservación de la naturaleza, la valorización del patrimonio cultural y el fomento de la responsabilidad comunitaria.



Destacan dos nuevas rutas turísticas “El recorrido patrimonial Nam Thang Long - Hanoi - El regreso a las raíces” y “El recorrido patrimonial Nam Thang Long – Hanoi” con el tema "Quintaesencias de las aldeas de oficios vietnamitas".



La primera ruta conecta el centro de Hanoi con tres destinos representativos: el templo Noi Binh Da (comuna de Binh Minh), dedicado al rey Lac Long Quan; el pueblo de incienso Quang Phu Cau (comuna de Ung Thien), donde los visitantes pueden experimentar una artesanía tradicional; y el pueblo Phung Xa (comuna de Hong Son), famoso por sus productos de tejido artesanal.



La segunda ruta permite a los turistas explorar aldeas artesanales como la aldea de la destilación de licor Ngau, en la comuna de Dai Thanh, la aldea de fabricación de papel para ofrendas Phuc Am, la aldea de laca Ha Thai (comuna de Hong Van) y la aldea de sastrería de trajes de hombre Cuu (comuna de Chuyen My).



Además, Hanoi ha lanzado otros productos como "El recorrido de la sabiduría" en Ha Mo, un viaje para descubrir los valores educativos e históricos; el turismo rural "Flores de Tuong Phieu" en Phuc Tho; y el turismo comunitario en la aldea Mien (comuna de Ba Vi), donde los visitantes pueden experimentar el uso de hierbas tradicionales para la salud y explorar la cultura del pueblo Dao.



Tres nuevos destinos han sido reconocidos, incluyendo el Jardín Botánico de Hanoi (barrio de Tay Tuu), un espacio ecológico en medio de la ciudad; la aldea de artesanía en madera Thiet Ung y el sitio turístico Thuy Lam (ambos lugares en la comuna de Thu Lam), conocido por sus tradiciones culturales como el teatro de marionetas de agua Dao Thuc.



El Museo de Hanoi, en el barrio de Tu Liem, sigue siendo destacado como un destino cultural clave, con más de 70.000 objetos y documentos, además de varios tesoros nacionales.



Se espera que el desarrollo de estos nuevos productos diversifique las experiencias turísticas, aumente la competitividad del turismo en Hanoi y contribuya al crecimiento sostenible, atrayendo a más turistas tanto nacionales como internacionales./.

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