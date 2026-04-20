Turismo

Quang Ninh aprovecha el patrimonio como activo estratégico para un turismo sostenible

La provincia de Quang Ninh apuesta por transformar su modelo económico hacia un turismo verde basado en la cultura, la digitalización y las industrias creativas

Área panorámica de la Bahía de Ha Long. Foto: VNA
Área panorámica de la Bahía de Ha Long. Foto: VNA

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – La provincia norvietnamita de Quang Ninh impulsa la transición de su modelo de crecimiento de “marrón” a “verde”, en el que la cultura se define no solo como base espiritual, sino también como un recurso renovable y un motor directo para el desarrollo de un turismo de alta calidad vinculado a las industrias culturales.

Este enfoque se alinea con la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la cultura nacional.

Con un sistema patrimonial rico y diverso, Quang Ninh es considerada una “Vietnam en miniatura”, con valores destacados que abarcan la cultura marítima, la tradición de la clase obrera minera y el espacio espiritual de Yen Tu.

La provincia cuenta con patrimonios de alcance internacional como la bahía de Ha Long, la bahía de Lan Ha - Cat Ba y el complejo de reliquias Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son, Kiep Bac, lo que constituye una ventaja clave para posicionar su marca turística a nivel global.

En 2025, la provincia recibió más de 21 millones de visitantes, con ingresos turísticos estimados en 57 billones de VND (cerca de 2,2 mil millones de USD), lo que representó más del 10% del Producto Interno Bruto regional (PIBR). Para 2026, Quang Ninh se propone un crecimiento del 13%, con 22 millones de turistas y al menos 65 billones de VND (2,5 mil millones de USD) en ingresos, reafirmando el turismo como pilar de su economía verde.

No obstante, el sector aún enfrenta desafíos. La duración media de la estancia sigue siendo baja, el gasto turístico limitado y los ingresos dependen en gran medida de servicios tradicionales. Los productos turísticos culturales carecen de profundidad, creatividad y aplicación tecnológica.

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Impresionante vista de la zona residencial rodeada de islas en la bahía de Ha Long. Foto: VNA.

La actividad turística se concentra principalmente en Ha Long, mientras que áreas con potencial como Binh Lieu, Co To y Van Don no han sido explotadas eficazmente. Asimismo, la presión de la urbanización plantea riesgos para la preservación de la identidad cultural.

Especialistas señalan que la principal limitación no es la falta de recursos, sino la capacidad de transformar el patrimonio en productos turísticos de alta calidad. La conexión entre turismo y sectores como las industrias culturales, el entretenimiento, el comercio y la tecnología aún es débil; falta un ecosistema diversificado y espacios de consumo turístico de alto valor, como la economía nocturna y complejos integrados de gran escala. La aplicación de tecnologías digitales sigue siendo insuficiente y carece de sistemas de datos integrados.

Para generar avances, Quang Ninh apuesta por pasar de la “conservación pasiva” a la “promoción activa”, construyendo un ecosistema sostenible de industrias culturales, con énfasis en convertir el patrimonio en activo. La provincia desarrolla programas artísticos de gran formato vinculados a espacios patrimoniales y prevé organizar festivales internacionales de música de forma periódica, con el fin de prolongar la estancia de los visitantes.

Paralelamente, impulsa modelos de “museo abierto” y “aldeas culturales creativas”, transformando el patrimonio en espacios vivos de experiencia. La población local es promovida como actor central en la creación y prestación de servicios, contribuyendo a preservar la cultura autóctona.

La provincia también desarrolla la economía nocturna, amplía calles peatonales, mercados nocturnos y espectáculos artísticos en Ha Long y Mong Cai; fomenta el turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones), de aventura y bienestar. Asimismo, promueve la digitalización, con sistemas turísticos inteligentes, digitalización del patrimonio y uso de macrodatos para personalizar la experiencia del visitante.

La aplicación tecnológica contribuye a mejorar la gestión, regular el flujo de turistas y reducir la presión sobre los sitios patrimoniales, sentando las bases para un turismo verde, inteligente y sostenible.

Con estas orientaciones, Quang Ninh avanza hacia su objetivo de convertirse en un centro turístico internacional, donde la cultura impulse el crecimiento económico y difunda los valores identitarios nacionales./.

VNA
#Quang Ninh #turismo #turismo verde #Bahía de Ha Long
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Resolución 80

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