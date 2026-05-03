Turismo

Isla de Bali se convierte en el mejor destino turístico del mundo

Tripadvisor nombra a Bali como el mejor destino del mundo 2026 gracias a millones de opiniones de viajeros, destacando su cultura, playas y experiencias únicas.

Escena de una puesta de sol en la isla de Bali, Indonesia. (Foto: Xinhua/VNA)
Escena de una puesta de sol en la isla de Bali, Indonesia. (Foto: Xinhua/VNA)

Yakarta (VNA)- La famosa isla turística de Bali, en Indonesia, ha sido recientemente reconocida por la plataforma global de viajes Tripadvisor como el “Mejor destino del mundo 2026”, superando a destacados destinos como Londres, Dubái y París en el ranking anual “Travellers’ Choice Best of the Best”.

Los resultados se basan en millones de opiniones y experiencias reales de viajeros de todo el mundo durante el último año. Tripadvisor describe a Bali como “una postal viviente”, que combina la belleza natural tropical, playas de arena blanca, una cultura local distintiva y una amplia oferta de alojamientos, desde el lujo hasta opciones en contacto con la naturaleza.

La directora de comunicación de Tripadvisor, Laurel Greatrix, señaló que la lista de este año refleja una tendencia turística centrada en las experiencias auténticas, la identidad cultural y la conexión emocional de los viajeros con los destinos.

Según afirmó, desde ciudades vibrantes hasta tranquilos paraísos insulares, los lugares reconocidos ofrecen “viajes inolvidables e inspiración para explorar el mundo”.

El atractivo de Bali es especialmente notable entre los turistas de Australia. Según datos de la Oficina de Estadísticas de Australia, Indonesia representó aproximadamente el 14% de los viajes internacionales de los australianos en el periodo 2024-2025, siendo Bali el destino más elegido. Cada año, la isla recibe alrededor de 1,5 millones de visitantes australianos, gracias a su proximidad, costos accesibles y un ecosistema turístico altamente desarrollado.

Además de su fama como destino de playa, Bali cautiva a los visitantes por su riqueza cultural y la diversidad de experiencias que ofrece. Tripadvisor recomienda lugares destacados como el Santuario del Bosque Sagrado de los Monos, excursiones a la isla de Nusa Penida y el Museo PASIFIKA, que alberga numerosas obras de arte de Asia-Pacífico.

Además de encabezar la lista de destinos mundiales, Bali también reafirma su posición en el mapa turístico global, ya que la playa de Kelingking Beach ha sido incluida entre las más bellas del mundo en 2026. Este lugar es famoso por sus acantilados con forma de dinosaurio T-Rex que se asoman a un mar turquesa, sus impresionantes atardeceres y sus rutas de senderismo costero, muy apreciadas por turistas internacionales./.

VNA
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