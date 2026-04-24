Turismo

Fotógrafos de 25 países se reúnen en encuentro de PSA en Vietnam

Fotógrafos de 25 países participan en PSA-PG 2026 en la provincia de Ninh Binh, promoviendo el arte y el turismo de Vietnam.

La inauguración del evento. (Foto: VNA)
La inauguración del evento. (Foto: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- Un total de 180 fotógrafos procedentes de 25 países de todo el mundo se reúnen en el Encuentro Fotográfico de la Sociedad Fotográfica de América (PSA), también conocido como PSA-PG 2026, que se inauguró hoy en el Área de Ecoturismo Thung Nham, en el barrio Nam Hoa Lu, provincia norvietnamita de Ninh Binh.

Al acto también asistieron representantes de las autoridades de la provincia de Ninh Binh, directivos de la PSA, la Federación Internacional del Arte Fotográfico, la Unión Global de Fotografía y la Asociación de Fotógrafos de Vietnam.

El evento, el cuarto de su tipo, tras las exitosas ediciones celebradas anteriormente en India, Indonesia y Sri Lanka, constituye una oportunidad para que fotógrafos de diversas naciones interactúen, aprendan e intercambien experiencias en un espacio artístico sin fronteras, donde cada instantánea deviene una historia y cada persona tras la cámara es un narrador de emociones.

Durante su intervención en el programa, Agatha Anne Bunanta, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la PSA, expresó su profundo agradecimiento a las autoridades de Ninh Binh, los organismos pertinentes, organizaciones e individuos involucrados por el afecto y la cuidadosa organización brindada a la Asociación.

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En la exposición. (Foto: VNA)

Destacó que cada fotografía representa una conexión cultural entre autores de diferentes lugares y resulta sumamente significativa para promover el intercambio cultural entre países.

Por su parte, John Andrew Hughes, presidente de la PSA, señaló que, para preparar este evento, la organización dedicó más de un año de trabajo conjunto con entidades y fotógrafos, lo que refleja la perseverancia, la conectividad y el gran entusiasmo puesto para traer a la comunidad fotográfica internacional a Vietnam.

En su discurso de bienvenida, Tran Song Tung, vicepresidente permanente del Comité Popular de la provincia de Ninh Binh, afirmó que la fotografía es una forma de arte altamente creativa, capaz de capturar momentos auténticos, difundir profundos valores humanos y conectar a las personas superando cualquier distancia en espacio, idioma y cultura.

A través de las actividades y la exposición en el programa, confió que Ninh Binh se presentará de una manera vívida, auténtica y emocional, contribuyendo así a promover el desarrollo del turismo y elevar el prestigio y la imagen de la localidad en el escenario internacional./.

VNA
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