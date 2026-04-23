Turismo

Provincia de Quang Ninh lanza excursiones en velero por la bahía de Ha Long

Quang Ninh lanza excursiones en veleros tradicionales en la bahía de Ha Long, creando una experiencia turística única y cultural.

Las velas rojas de los barcos prometen convertirse en un atractivo visual distintivo. (Fuente: Portal electrónico de Quang Ninh)
Las velas rojas de los barcos prometen convertirse en un atractivo visual distintivo. (Fuente: Portal electrónico de Quang Ninh)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – La provincia norteña de Quang Ninh se prepara para lanzar excursiones en veleros tradicionales en la bahía de Ha Long, una iniciativa destinada a crear un producto turístico original y reforzar el valor patrimonial del sitio.

La propuesta surge tras el gran interés del público y de los visitantes durante el reciente Año Nuevo Lunar (Tet), cuando la imagen de embarcaciones tradicionales de madera con velas rojas atrajo notable atención tanto in situ como en redes sociales, especialmente entre los turistas internacionales.

Ante este entusiasmo, las autoridades provinciales aprobaron una propuesta del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo para oficializar esta actividad a lo largo de una ruta costera de la bahía. El objetivo es diversificar la oferta turística al tiempo que se revitaliza el patrimonio cultural marítimo tradicional.

Las excursiones comenzarán el 25 de abril, con un recorrido de 12 kilómetros desde el embarcadero cercano al mercado Ha Long 1, en el barrio de Hong Gai. El trayecto pasará por la playa de Cot 5 antes de regresar al punto de partida.

En una primera fase, se pondrán en funcionamiento tres embarcaciones, cada una con capacidad para hasta 12 pasajeros. Durante el período inicial se ofrecerán travesías gratuitas. A largo plazo, la flota se ampliará a unas diez embarcaciones, todas inspiradas en modelos tradicionales locales y capaces de navegar incluso contra el viento.

Se prevé realizar alrededor de seis excursiones diarias, de aproximadamente una hora cada una, distribuidas entre la mañana y la tarde para atender la demanda turística.

Además de ofrecer una experiencia novedosa, las velas rojas de los barcos prometen convertirse en un atractivo visual distintivo. Vinculadas estrechamente a la vida cotidiana de los pescadores locales, estas embarcaciones brindan una experiencia más tranquila e inmersiva, reflejando la identidad cultural de la región costera y evocando la navegación tradicional.

Tras una fase piloto durante el Tet 2026 con resultados positivos, los operadores han perfeccionado el modelo para mejorar la calidad del servicio y superar limitaciones iniciales, con el fin de ofrecer una experiencia turística más atractiva y diferenciada.

Las autoridades subrayaron que la seguridad es una prioridad absoluta, exigiendo que todas las embarcaciones cumplan estrictamente con las normas de registro, inspección, equipamiento de seguridad y sistemas de seguimiento antes de operar. Asimismo, los organismos competentes coordinarán esfuerzos para garantizar la seguridad marítima, la protección y la preservación del medio ambiente.

Esta nueva oferta contribuirá a diversificar el turismo y reforzar la proyección internacional de la bahía de Ha Long, reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, así como de la provincia./.

VNA
#bahía de Ha Long #veleros tradicionales #Quang Ninh Quang Ninh
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