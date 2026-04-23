Festival Bach Dang 2026 destaca el valor global del nuevo patrimonio mundial

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – El Festival Bach Dang 2026 se inauguró el 22 de abril en el homónimo sitio especial de reliquias nacionales, marcando la primera edición tras el reconocimiento en 2025 por la UNESCO del complejo Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac como Patrimonio Cultural de la Humanidad.



El festival, que se celebra durante cuatro días hasta el 25 de abril, conmemora las históricas victorias en el río Bach Dang en los años 938, 981 y 1288, batallas emblemáticas que simbolizan la resiliencia y el ingenio militar de Vietnam.



El evento no solo constituye una actividad cultural y espiritual en honor a los héroes nacionales, sino también una oportunidad para promover el desarrollo económico basado en el patrimonio y fortalecer el potencial turístico cultural de Quang Ninh.



En la ceremonia de apertura, el jefe de la Junta de Gestión del Patrimonio Mundial de la Bahía de Ha Long – Yen Tu, Mai Vu Tuan, señaló que la inclusión de los vestigios del campo de estacas de Bach Dang entre los 12 sitios del complejo patrimonial ha elevado su importancia a nivel global.



Subrayó que este patrimonio debe preservarse y promoverse no solo en beneficio local, sino también como un valioso activo para la humanidad, al tiempo que se crean oportunidades para productos turísticos de alto valor.



El sitio histórico nacional especial de Bach Dang, barrio de Quang Yen, provincia de Quang Ninh (Foto: VNA)



Los rituales tradicionales siguen siendo el eje central del festival, incluidos los ritos de ofrenda, la procesión de la estatua del héroe nacional Tran Hung Dao y el traslado de ordenanzas sagradas entre templos y casas comunales en el distrito de Quang Yen. Estas ceremonias solemnes se celebran en una red de sitios históricos vinculados a las victorias de Bach Dang.



El festival también incluye una animada combinación de juegos populares y actividades culturales modernas en el marco de la Semana de Cultura, Deporte y Turismo del Verano 2026 en Quang Ninh.



Los visitantes pueden participar en concursos de tira y afloja, ajedrez humano, rompimiento de vasijas con los ojos vendados y, en particular, en carreras tradicionales de botes a lo largo de la “ruta del patrimonio”. Una recreación de la legendaria táctica de estacas en el río Bach Dang ofrece una vívida representación del ingenio estratégico que marcó estas batallas históricas.



Los organizadores también ponen especial énfasis en la interpretación del patrimonio, las actuaciones artísticas y una ceremonia de liberación de faroles en honor a los héroes caídos.



Con 609 sitios patrimoniales y dos bienes reconocidos como patrimonio mundial, Quang Ninh se consolida cada vez más como un destino que utiliza el patrimonio como motor de identidad cultural y desarrollo turístico.



Se espera que el Festival Bach Dang contribuya a fomentar el patriotismo, reforzar el orgullo nacional y promover la imagen de esta provincia norteña como un destino acogedor y culturalmente rico./.