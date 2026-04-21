Nueva ruta turística refuerza la conexión marítima en el norte de Vietnam

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Una nueva ruta marítima que conecta la Bahía de Ha Long, en la provincia de Quang Ninh, con la Bahía de Lan Ha, en la ciudad de Hai Phong, entró oficialmente en funcionamiento, ofreciendo a los visitantes una experiencia única en una región de gran valor patrimonial.



Desde los puertos internacionales de Tuan Chau y Ha Long, en Quang Ninh, dos embarcaciones operadas por la Compañía de Cruceros Bhaya y el grupo DT iniciaron sus servicios, cada una con unos 40 pasajeros a bordo, en su mayoría procedentes de Taiwán (China), Corea del Sur, Estados Unidos e India.

De acuerdo con el plan previsto, ambas embarcaciones operarán esta ruta con una frecuencia diaria fija, contribuyendo a consolidar un producto turístico interregional estable y sostenible a largo plazo.



Las autoridades de Quang Ninh y Hai Phong han facilitado la puesta en marcha del servicio, al tiempo que refuerzan la gestión, garantizan la seguridad y el orden, y aplican sanciones estrictas ante infracciones, con el objetivo de mantener un entorno empresarial saludable.



La apertura oficial de esta ruta fluvial concreta el compromiso de cooperación entre ambas localidades para preservar y poner en valor el complejo de la Bahía de Ha Long y el archipiélago de Cat Ba, el primer sitio interprovincial de Vietnam reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.



Esta iniciativa representa un paso estratégico para mejorar la conectividad regional y aliviar la congestión en ambas bahías, marcando un nuevo avance en la articulación del turismo patrimonial entre Quang Ninh y Hai Phong.



Previamente, el 26 de marzo, los Comités Populares de Quang Ninh y Hai Phong firmaron un reglamento de coordinación para la gestión de embarcaciones turísticas en estas aguas, acuerdo que entró en vigor el pasado 1 de abril./.