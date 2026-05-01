Provincia vietnamita fomenta turismo como motor económico sostenible

Thai Nguyen, Vietnam (VNA)- Tras la reorganización, la provincia norteña de Thai Nguyen cuenta con una geografía diversa y abundantes recursos turísticos naturales y culturales; en el período 2026–2030, se propone desarrollar el turismo como un sector económico clave, con un enfoque sostenible, innovador y competitivo, vinculado a un ecosistema turístico moderno e integral.



La provincia fija como meta recibir al menos 12 millones de visitantes para 2030, incluidos 11 millones de turistas nacionales y un millón de internacionales; los ingresos turísticos superarán 961 millones de dólares, generando unos 10 mil empleos.



Para alcanzar estos objetivos, Thai Nguyen prioriza el desarrollo de destinos clave como los lagos Nui Coc y Ba Be, con productos de turismo ecológico, de descanso y de ocio de alta calidad.



Al mismo tiempo, pone énfasis en valorizar el patrimonio cultural e histórico para difundir la identidad local, impulsar el turismo comunitario, generar medios de vida para la población y promover la transformación digital, el turismo inteligente, el turismo verde y la economía nocturna, con el fin de mejorar la experiencia y prolongar la estancia de los visitantes.



Según el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, la localidad dará prioridad a productos turísticos estratégicos como el turismo comunitario, el turismo agrícola vinculado a la cultura del té —producto distintivo local—, así como el turismo cultural, histórico, espiritual y de retorno a las raíces.



También se desarrollará el turismo ecológico y de alta gama en los lagos Nui Coc y Ba Be, y en la vertiente oriental de Tam Dao. La diversificación de productos, junto con la mejora de la calidad de los servicios, se considera una solución clave para aumentar el atractivo y captar segmentos de mayor gasto.



Desde inicios de 2026, Thai Nguyen ha acelerado la elaboración de planes generales y detallados para estos destinos, con un enfoque moderno e integrado. Sobre esta base, prioriza la atracción de inversores estratégicos para proyectos de gran escala, como complejos turísticos de alta gama, hoteles de 4 y 5 estrellas, campos de golf, centros de entretenimiento y productos turísticos experienciales.



Paralelamente, se están ejecutando numerosos proyectos de infraestructura de transporte interregional e interna, que fortalecerán la conectividad entre destinos, especialmente entre los lagos Nui Coc y Ba Be. Una vez finalizados, estos proyectos reducirán los tiempos de desplazamiento y facilitarán la creación de rutas turísticas integradas dentro y fuera de la provincia.



Con soluciones integrales en desarrollo de recursos humanos, cooperación y posicionamiento de marca, el turismo de Thai Nguyen está experimentando una transformación significativa, encaminándose a convertirse en un motor sostenible de crecimiento económico./.

VNA